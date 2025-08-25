בפברואר האחרון חשפנו כאן ב"סרוגים" מקרה שעורר סערה, כשחיילות בטקס סיום קורס מפקדי טנקים (מט"קים) בלטרון. בניגוד לנוהל הקבוע, לוחמות שסיימו בהצטיינות את הקורס לא הורשו להשתתף בצעידת "המסרק" לצד חבריהן הגברים, והועמדו בצד.
ההסבר שניתן להן על ידי אחד המפקדים כי צריך להצניע את נוכחותן בטקס הסיום "כי יהיו בטקס גם בני ישיבות". הפרסום עורר סערה ציבורית, והתחייבות מצד צה"ל שהמקרה לא יחזור על עצמו. אך הבטחות לחוד – ומציאות לחוד.
אתמול (ראשון) חשף עיתונאי "הארץ", יניב קובוביץ', מקרה דומה, אך הפעם לא היה מדובר בהנחיות לחיילות אלה בהקשר להנחיות הלבוש שהועברו להורי חיילים וחיילות לקראת טקסים צבאיים. בהנחיות צוין כי יש להימנע מלבישת גופיות ומכנסיים קצרים.
בעקבות הפרסום, פנתה יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ מרב מיכאלי, לשר הביטחון ולרמטכ"ל בדרישה חד-משמעית להפסיק את הדרת נשים בצה"ל. במכתבה כתבה מיכאלי כי מדובר ב"אפליה מגדרית בוטה, השפלה לעיני המשפחות, ופגיעה אנושה בערכים הממלכתיים של צה"ל". עוד דרשה מהממונים שיקוף מידי של הצעדים שננקטים למניעת הישנות מקרים כאלה, והבהירה: "מי שאחראי להחלטות מסוג זה לא יכול להמשיך ולפקד על נשים בצה"ל".
מה דעתך בנושא?
ציונית
אותי................................זה........................................מעצבן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18:15 25.08.2025
גאה להיות משתמט
למדינה של הקאפו"ס חברים של סבא שלה שהיו בשואה יותר אכזריים מהנאצים, הסבא היהודונאצי גאה בנכדתו18:47 25.08.2025
בני
בושה לאתר הזה שתומך במירב מכאלי ולא בבחורי הישיבות.18:41 25.08.2025
התליין
את לא עסוקה להזמין ילדים בעלי אקספרס ?18:41 25.08.2025
ציונית
אותי................................זה........................................מעצבן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18:15 25.08.2025
