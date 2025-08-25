לאחר חשיפת סרוגים על הפרדה בטקס סיום קורס מט"קים וחשיפת הארץ על הנחיות לבוש להורי חיילים בטקס סיום קורס, ח"כ מרב מיכאלי דורשת מהרמטכ"ל להתערב ולעצור את הדרת הנשים בטקסים צהליים

בפברואר האחרון חשפנו כאן ב"סרוגים" מקרה שעורר סערה, כשחיילות בטקס סיום קורס מפקדי טנקים (מט"קים) בלטרון. בניגוד לנוהל הקבוע, לוחמות שסיימו בהצטיינות את הקורס לא הורשו להשתתף בצעידת "המסרק" לצד חבריהן הגברים, והועמדו בצד.

ההסבר שניתן להן על ידי אחד המפקדים כי צריך להצניע את נוכחותן בטקס הסיום "כי יהיו בטקס גם בני ישיבות". הפרסום עורר סערה ציבורית, והתחייבות מצד צה"ל שהמקרה לא יחזור על עצמו. אך הבטחות לחוד – ומציאות לחוד.

עוד באותו נושא הרמטכ"ל בהנחיה דרמטית על שילוב לוחמות בצה"ל 09:45 | חדשות סרוגים 17 0 😀 👏

אתמול (ראשון) חשף עיתונאי "הארץ", יניב קובוביץ', מקרה דומה, אך הפעם לא היה מדובר בהנחיות לחיילות אלה בהקשר להנחיות הלבוש שהועברו להורי חיילים וחיילות לקראת טקסים צבאיים. בהנחיות צוין כי יש להימנע מלבישת גופיות ומכנסיים קצרים.

בעקבות הפרסום, פנתה יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ מרב מיכאלי, לשר הביטחון ולרמטכ"ל בדרישה חד-משמעית להפסיק את הדרת נשים בצה"ל. במכתבה כתבה מיכאלי כי מדובר ב"אפליה מגדרית בוטה, השפלה לעיני המשפחות, ופגיעה אנושה בערכים הממלכתיים של צה"ל". עוד דרשה מהממונים שיקוף מידי של הצעדים שננקטים למניעת הישנות מקרים כאלה, והבהירה: "מי שאחראי להחלטות מסוג זה לא יכול להמשיך ולפקד על נשים בצה"ל".