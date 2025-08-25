80 שנה אחרי השואה, שלט אנטישמי שהונף במשחק בליגת העל הפולנית מצטרף לשורת אירועים דומים בעבר, וממחיש שוב את ההקצנה בפולין

סערה בפולין ובעולם בעקבות שלט אנטישמי שנפרש במהלך משחק בליגת העל הפולנית בין גרוניק זברז לקטוויץ'.

בשלט נכתב: "אבותינו מתו כדי להציל יהודים – אנחנו מתחילים להתחרט על כך". לצדו נראה דגל ישראל שסומן באיקס שחור.

השלט נתפס כתגובה לשלט שהונף ב-14 באוגוסט על ידי אוהדי מכבי חיפה במשחק הגומלין מול ראקוב זוסטוב במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, עליו נכתב: "רוצחים מאז 1939" , ושלח למעשה עקיצה לעבר הפולנים על חלקם ברצח היהודים בשואה.

את גלי ההדף ניתן לראות ברחבי פולין, שם אוהדים מכל רחבי המדינה מתאחדים לכאורה נגד ישראל, כולל האולטראס של לגיה ורשה – שפרסמו מחדש את שלט "ג'יהאד לגיה" מהעבר.

יש לציין שהשלט של אוהדי מכבי חיפה הגיע כתגובה לשלט שתלו אוהדי ראקוב במשחק שנערך בין שתי הקבוצות בשבוע שעבר, שבו נכתב: "ישראל רוצחת והעולם שותק".

מדובר לא במקרה ראשון. בעבר, אוהדי לגיה ורשה הציגו תכנים אנטי-ישראלים, כולל רמיזות למאבק מזוין. אירועים דומים עברו מתחת לרדאר מוסדות כמו אופ"א, ועתה, בעקבות שלטי האוהדים משני הצדדים, גם מכבי חיפה וגם ראקוב יועמדו לדין בגין "מסרים בלתי הולמים באירוע ספורט".

אירועים אלה מחזקים את הטענה כי אנטישמיות ביציעים במשחקי ספורט מול קבוצות ישראליות רחוקה מלהיעלם, ולעיתים אף מתקבלת בשתיקה מצד הרשויות.