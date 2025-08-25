סערה בפולין ובעולם בעקבות שלט אנטישמי שנפרש במהלך משחק בליגת העל הפולנית בין גרוניק זברז לקטוויץ'.
בשלט נכתב: "אבותינו מתו כדי להציל יהודים – אנחנו מתחילים להתחרט על כך". לצדו נראה דגל ישראל שסומן באיקס שחור.
NEW:
🇵🇱🇮🇱 The Polish have send a message to Israel on a match between two Polish teams, Górnik Zabrze vs GKS Katowice:
"Our ancestors died to save Jews, we are starting to regret it".@Poland_Based pic.twitter.com/sAbNULTrhI
— Megatron (@Megatron_ron) August 24, 2025
השלט נתפס כתגובה לשלט שהונף ב-14 באוגוסט על ידי אוהדי מכבי חיפה במשחק הגומלין מול ראקוב זוסטוב במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג, עליו נכתב: "רוצחים מאז 1939" , ושלח למעשה עקיצה לעבר הפולנים על חלקם ברצח היהודים בשואה.
את גלי ההדף ניתן לראות ברחבי פולין, שם אוהדים מכל רחבי המדינה מתאחדים לכאורה נגד ישראל, כולל האולטראס של לגיה ורשה – שפרסמו מחדש את שלט "ג'יהאד לגיה" מהעבר.
יש לציין שהשלט של אוהדי מכבי חיפה הגיע כתגובה לשלט שתלו אוהדי ראקוב במשחק שנערך בין שתי הקבוצות בשבוע שעבר, שבו נכתב: "ישראל רוצחת והעולם שותק".
מדובר לא במקרה ראשון. בעבר, אוהדי לגיה ורשה הציגו תכנים אנטי-ישראלים, כולל רמיזות למאבק מזוין. אירועים דומים עברו מתחת לרדאר מוסדות כמו אופ"א, ועתה, בעקבות שלטי האוהדים משני הצדדים, גם מכבי חיפה וגם ראקוב יועמדו לדין בגין "מסרים בלתי הולמים באירוע ספורט".
אירועים אלה מחזקים את הטענה כי אנטישמיות ביציעים במשחקי ספורט מול קבוצות ישראליות רחוקה מלהיעלם, ולעיתים אף מתקבלת בשתיקה מצד הרשויות.
וכך גם כיום, בדור שאפילו לא פגש יהודי אחד. אין על מה להתפלא, אמר רוה"מ שמיר שהם יונקים אנטישמיות עם חלב אימם, וצדק. עם נבער ומתועב. בוגדני, ארוגנטי ובעיקר טיפש !!!17:01 25.08.2025
רותם ציפורה
עםנמרושע אבי עבר שם את השואה. ילד של ביובים היה מבריח לחם ירקות. וקצת בשר למישפחה שלו. תמורת כמה זלוטי או קצת זהב שהיה למישפחה. עד היום המישפחות שעברו שואה...
עםנמרושע אבי עבר שם את השואה. ילד של ביובים היה מבריח לחם ירקות. וקצת בשר למישפחה שלו. תמורת כמה זלוטי או קצת זהב שהיה למישפחה. עד היום המישפחות שעברו שואה בלבוב הובורשה לא קיבלו שקל פיצוי על הרכוש שהיה למישפמ.ההמשך 17:20 25.08.2025
רותם הירשהורן. ציפי
אבא שליסל היה יליד לבוב בפולי. ילד שזחל בביוב מהגטו ותמורת כמה זלוטים או מעט זהב שהיה על סבתי זל מכר את הזהב וקנה כמה כיכרות לחם אוכל לשבוע לאחים...
אבא שליסל היה יליד לבוב בפולי. ילד שזחל בביוב מהגטו ותמורת כמה זלוטים או מעט זהב שהיה על סבתי זל מכר את הזהב וקנה כמה כיכרות לחם אוכל לשבוע לאחים להורים. ולחברי המישפחה שהיה איתם ילד בן 7 ללא ילדות זו המדינה היחידה שלא הכירה לא ברכוש. ולא בפיצויים לניצולים והיתכחשו לשואה בושה לאנושותהמשך 17:15 25.08.2025
כועס ואיכפתי
