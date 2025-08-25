באיראן ממשיכים לנסות לעכל את תוצאות מלחמת 12 הימים עם ישראל – ועכשיו האצבע המאשימה מופנית כלפי מוסקבה. בכירים בטהראן טוענים כי במהלך הלחימה סיפקה רוסיה לישראל מידע מודיעיני קריטי, שסייע לה בהתקפות ממוקדות נגד מערכות ההגנה האוויריות האיראניות.
בכיר במועצה לביטחון לאומי האיראנית אמר לכלי תקשורת במדינה כי "רוסיה סיפקה לישראל נתונים מדויקים על פריסת מערכות ההגנה שלנו, מה שאפשר להם לשתק חלק נרחב מהיכולות שלנו בשטח. המלחמה הוכיחה שהברית האסטרטגית עם רוסיה מיותרת".
האשמות אלו מעצימות את המתיחות בין טהראן למוסקבה, שנחשבה עד לאחרונה לבעלת ברית קרובה בתחומי האנרגיה והביטחון.
שבועות בודדים לפני פתיחת המלחמה, חתמו רוסיה ואיראן על הסכם ביטחוני אסטרטגי מקיף, אך על פי דיווחים רוסיה סירבה לסייע לאיראן ולספק לה ציוד צבאי חדש במהלך המלחמה.
