ערבי נבל מיוחדים במצודת דוד בירושלים – נגינה חיה, תפריט חדשני וכשרות מהודרת במסעדת 'ורנדה' מול חומות העיר העתיקה

לירושלים יש קסם מיוחד. ההיסטוריה העשירה, האווירה הייחודית, חומות עיר הקודש ובימים אלו גם צלילים קסומים. כשהחלו אמש לומר את 'לדוד ה' אורי וישעי', נזכרתי בפסוק נוסף המקושר לדוד: "עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר".

ועכשיו, כדי ליהנות מצלילי הנבל ולחוש את "עורה הנבל", במסעדת 'ורנדה' שבמצודת דוד, מציגים חוויה חגיגית עם ערבי קונספט של מוזיקה חיה, בליווי צלילי נבל ומוזיקה ייחודית – מול חומות עיר הקודש.

ערבי נבל ותפריט ייחודי

במסגרת החוויה תוכלו ליהנות בימי רביעי מהופעה חיה של נגינת נבל בשילוב חוויה קולינרית ייחודית. התפריט מציע מנות חדשניות, מגוון רחב של קוקטיילים קייצים ומבחר מנות קינוחים בטעם בלתי נשכח.

בתפריט ניתן למצוא מבחר רחב של מנות ייחודיות היישר מהמטבח של "מצודת דוד" בביצוע שף המלון, כפיר מסינקוב. בין הקוקטיילים תמצאו מגוון מרענן עם שילובים של פירות העונה, אלכוהול וטעמים בקונספט צבעוני ומדויק. המשותף לכל המנות הוא שימוש בחומרים איכותיים, ביצוע בסטנדרט בינלאומי ושילוב מנצח של טעמים היוצרים חוויה קולינרית עילית.

כשרות ומוזיקה בלב ירושלים

ובכל יום רביעי, כאמור, מתקיימים ערבי נגינה עם צלילי הנבל. כשרות המסעדה: כשר, בשר בד"צ מהדרין הרב רובין והרב לנדא. נבל, אוכל ולדוד ה' בירושלים.