חיל האוויר תקף היום מחבל של חיזבאללה שפעל לשיקום תשתיות צבאיות באזור בית ליף שבדרום לבנון, תוך הפרת ההבנות בין ישראל ללבנון, וזוהה מראש על ידי אוגדה 91

כלי טיס של חיל האוויר ביצע הבוקר (שני) תקיפה ממוקדת באזור תיבנין שבדרום לבנון, שבמהלכה חוסל מחבל המשתייך לארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת של אוגדה 91, הפועלת בגזרת הצפון, ואיפשרה לצה"ל לסכל פעילות עוינת עוד בשלביה הראשוניים.

על פי הודעת דובר צה"ל, המחבל עסק בשיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה במרחב בית ליף – פעילות הנחשבת להפרה בוטה של ההבנות הקיימות בין ישראל ללבנון. תשתיות אלה כוללות, בין היתר, פריסת אמצעים צבאיים, הכנת עמדות ותכנון פעולות טרור משטח לבנון נגד מטרות ישראליות.

עוד באותו נושא נתניהו: "ישראל תתמוך בלבנון במאמצים לפרק את חיזבאללה מנשקו" 10:52 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בצה"ל הבהירו כי ההתמקדות באיומים מתמשכים מצד חיזבאללה נמשכת, וכי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות ובשיקול דעת במטרה לסכל ניסיונות פגיעה בריבונות ישראלית ולמנוע את התבססות הארגון לאורך הגבול.