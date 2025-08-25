הדרוזים בדרום סוריה דורשים הכרה בינלאומית במחוז א-סווידאא' כאזור אוטונומי. המנהיג הרוחני חכמת אלהג'רי קורא לתמיכה במהלך

לאחר הדיווחים העולמיים על מגעים מתקדמים בין ישראל והשלטונות החדשים של סוריה, על הסכם ביטחוני ראשוני בין שתי המדינות. הדרוזים בדרום סוריה יוצאים בדרישה לעולם, להכרה בסווידא כמחוז אוטונומי.

חכמת אלהג'רי, המנהיג הרוחני הבכיר של העדה הדרוזית בסוריה, פנה היום לקהילה הבינלאומית בקריאה דחופה לתמיכה במהלך. "הגיעה העת שהעולם יכיר בזכותנו להגדרה עצמית," אמר אלהג'רי, והוסיף כי הדרוזים "לא יוכלו עוד להמשיך לחיות תחת שלטון שאינו מייצג אותם."

במחוז א-סווידאא', הממוקם בדרום סוריה בסמוך לגבול עם ירדן וישראל, חיים מאות אלפי דרוזים שהקפידו לאורך שנות המלחמה לשמור על ניטרליות יחסית, תוך שמירה על שליטה מקומית פנימית. כעת, עם שינוי המאזן האזורי והמו"מ המתחדש בין ישראל לשלטונות בדמשק, דורשים מנהיגי הקהילה לקבל הכרה רשמית בעצמאותם המנהלית והביטחונית.

על פי הדיווחים בנושא, אין כוונה במשא ומתן בין ישראל לבין סוריה להכיר בעצמאותם של הדרוזים, אך אכן צפוי להיפתח מסדרון הומניטירי בין סווידא לבין ישראל.