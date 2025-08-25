אירוע חריג מאוד בהר גילה, סמוך לעיל יעל בדרום ירושלים. ילד בן 3 נפצע אנוש אחרי שנפל עליו פסנתר.
ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הדסה עין כרם, ילד בן 3 במצב אנוש עם חבלות בחזה ובבטן, תוך כדי פעולות החייאה".
פראמדיקית מד"א טל רביבו סיפרה: "חברנו לילד שנפצע קשה מאוד, לאחר שככה"נ נפגע מפסנתר כבד שנפל עליו. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה משמעותית בחזה ובבטן שלו. תוך המשך הפינוי לבית החולים, ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן טיפול תרופתי לכאב, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש."
