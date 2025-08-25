אחרי תקופה של רגיעה יחסית, המלחמה בספר 'פניני הלכה' נמשכת. עורך הסדרה, הרב מאור קיים טוען כי בגרסה החדשה של מאגר ספרי הקודש 'אוצר החכמה' הוסר ספר "מסורת הגיור" של הרב אליעזר מלמד וכרך "גיור" של פניני הלכה.

הספרים שכבר עלו לאחד משני המאגרים הגדולים של הספרות התורנית, הועלו אליו בהסכמת מכון המחקר של ישיבת הרב ברכה ולאחר מכן הוסרו. כשהרב קיים, ניסה לברר האם מדובר בתקלה טכנית, התברר לו כי הספר הוסר לאור דרישות של ארגון רבני מאירופה. (הרב קיים מציין שהקונטרסים שיצאו נגד סדרת פניני הלכה עדיין נותרו במאגר).

עוד באותו נושא תקדים | רבנים חרדים: אסור ללמוד בפניני הלכה 10:44 | גיא עזרא, אריה יואלי 98 0 😀 👏

על הצנזור כתב הרב קיים: "ספר שכל כולו עוסק בבירור הדעות, כדרכה של תורה, ירד מאוצר החכמה, בגלל איומים ממי שיש לו עמדה תורנית אחרת. קשה לתאר את הביזיון והחוצפה. סתימת כל אפשרות לדיון תורני רציני".

מי שהגיב לדברים הוא הרב אברהם סתיו שפרסם: "מסורת הגיור׳ הוא יצירת מופת שמציבה סטנדרט חדש בפסיקת הלכה. וההחלטה להוריד אותו היא מבישה. מקווה שיתעשתו באוצר-החכמה, כי ככלל הם מצליחים להחזיק במדיניות מכילה ומאוזנת"