מגישת הטלוויזיה ואושיית הרשת, קורין גדעון, חגגה יחד עם בעלה חילי סורוצקין, טקס חלאקה מרגש לבנם. לזוג שלושה ילדים, ובנם האמצעי – רפאל – הגיע לגיל שלוש שנים. לרגל כך, ערכה המשפחה טקס חלאקה מסורתי. לאחר גזירת התלתלים של בנה, קורין גדעון לא הצליחה לעצור את הדמעות.

הטקס התקיים בנוכחות משפחה קרובה, כאשר משפחתו של חילי הם חרדים. מי שהיו אחראיים לגזור את תלתלי הזהב של רפאל הקטן הם הסבים הגאים. לאחר גזירת השיער, קורין גדעון פשוט לא עמדה בהתרגשות – ופרצה בדמעות.

לקורין גדעון וחילי סורוצקין שלושה ילדים. הגדולה היא אלונה, אחריה רפאל בן השלוש, והבן הקטן – לוי יצחק.

גדעון הייתה מנחת טלוויזיה בתוכניות כמו האח הגדול, בייק אוף ישראל, דייט ראשון, ועוד תוכניות. כיום היא בעיקר כוכבת רשת פופולארית, המשתפת מחייה האישיים ברשתות החברתיות אל מול חצי מיליון העוקבים שלה.