איראן נכנעה ללחץ אירופי ותשוב לשיחות בג’נבה אחרי איום בסנקציות חריפות במסגרת מנגנון ה"סנאפ-באק". המערב דורש צמצום מיידי של הפעילות הגרעינית, בעוד איראן מתעקשת על "זכויות גרעין לגיטימיות".

לאחר שמעצמות אירופה הזהירו כי יפעילו את מנגנון ה-"סנאפ-באק" של הסכם הגרעין מ-2015, המאפשר הטלת סנקציות חריפות על טהראן, איראן נכנעה ללחץ והסכימה לשוב לשולחן המשא ומתן.

האיום האירופאי נמסר בעקבות האצת הפעילות הגרעינית של איראן והימנעותה משיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

על פי הדיווחים בתקשורת האיראנית, שיחות חדשות בין משלחת איראנית בראשות סגן שר החוץ, מג'יד תכת-רבנצ'י, לבין נציגי גרמניה, צרפת ובריטניה יתקיימו ביום שלישי בג'נבה. השיחות נועדו לנסות ולהחזיר את הצדדים למסלול של הסכם מחודש, אך בטהראן מבהירים כי לא יסכימו "לוותר על זכויות הגרעין הלגיטימיות" של הרפובליקה.

