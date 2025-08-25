נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הודה כי אין פתרון מיידי למשבר המים החמור במדינה. לדבריו, המאגרים התרוקנו ומי התהום נוצלו יתר על המידה, והאחריות למצב היא של איראן עצמה.

הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, נשא נאום לאומה שזכה במהרה לכינוי "נאום הצרות", ובו הציג בפני הציבור את האתגרים הקשים ביותר הפוקדים את הרפובליקה האסלאמית. בין המשברים הרבים שהזכיר, התייחס פזשכיאן בהרחבה למשבר המים החמור במדינה, והודה בגלוי כי "אין כרגע פתרון מיידי למשבר הקריטי הזה".

לדברי הנשיא, מאגרי המים במדינה התרוקנו, מי התהום נוצלו יתר על המידה, ואם לא ינקטו צעדים מבוססי מדע וניהול נכון של המשאבים, "איראן תספוג פגיעה קשה". הוא הדגיש כי האחריות למצב הנוכחי מוטלת על איראן עצמה: "זה לא אויבים, זו אחריות שלנו, והגיע הזמן להתמודד עם האמת."

דבריו מגיעים ימים ספורים לאחר שהותקף על ידי גורמים שמרניים, שהאשימו אותו כי נאומו הקודם – שבו פירט את שלל בעיות הכלכלה, החברה והתשתיות במדינה – "משרת את האויב". פזשכיאן השיב כי העלאת הבעיות לדיון ציבורי היא צעד הכרחי בדרך לפתרונן, אך הדגיש כי נדרשת פעולה מהירה ומתואמת מצד כלל הגורמים הממשלתיים.

בינתיים, אזורים נרחבים באיראן ממשיכים לסבול ממחסור במים, הפסקות אספקה ממושכות, ואזהרות של מומחים כי המשבר עלול להחמיר בחודשי הקיץ הקרובים, כאשר מאגרי מים רבים במדינה כבר הגיעו אל "קו האל חזור".