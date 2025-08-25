3 שעות אחרי שדווח על עיתונאים שנהרגו בתקיפה חאן יונס, בצה"ל אמרו כי הרמטכ"ל הנחה לחקור את האירוע: "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה"

כ-3 שעות אחרי שדווח בתקשורת הפלסטינית על תקיפה בבית החולים נאצר בחאן יונס, דובר צה"ל אישר כעת (שני) כי מדובר בתקיפה ישראלית והתייחס לטענות על מותם של עיתונאים במקום.

"מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו במרחב בית החולים נאצר בחאן יונס. הרמטכ"ל הנחה על קיום תחקיר ראשוני בהקדם" נמסר. "צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".

עוד באותו נושא תקיפה בשידור חי: בעזה טוענים כי עיתונאים נהרגו בחאן יונס 11:46 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

במקביל, גורמים ביטחוניים אמרו כי התקיפה בוצעה לאחר שכוחות היבשה זיהו איום עליהם מכיוון גג בית החולים. הכוחות של אוגדה 36 שפועלים בחאן יונס אענו שזיהו תצפיות שכוונה לעברם מגג בית החולים במשך תקופה ממושכת – וכתוצאה תקפו שמה כעת. הגורמים הבהירו כי כל מרחב בית החולים אמור להיות מפונה מאוכלוסיה אזרחית – למעט החולים והצוותים הרפואיים שרשאים להמשיך להיות שם.

כאמור, כלי התקשורת בעזה דיווחו הבוקר על תקיפה ישראלית באזור בית החולים נאצר בחאן יונס. לטענת משרד הבריאות העזתי, שנמצא בשליטת חמאס, לפחות 15 בני אדם נהרגו במתקפה, ביניהם 4 עיתונאים.

תיעוד התקיפה בחאן יונס

בתיעוד שהועבר בשידור חי בטלוויזיה הפלסטינית נראו רגעי התקיפה בבניין, הנמצא בתוך מתחם בית החולים. לפי הדיווחים, העיתונאים שנהרגו כללו את חוסאם מסרי, צלם של סוכנות הידיעות רויטרס בעזה, וכן את צלם רשת "אל-ג'זירה" מוחמד סלאמה. עוד נטען כי העיתונאים הפלסטינים מרים אבו דקה ומועאז אבו טה נמנו בין ההרוגים.