בני משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן הודיעו כי יפרסמו הערב תיעוד חדש מרגעי חטיפתו ב-7 באוקטובר, שנמצא לאחרונה על ידי כוחות צה"ל והועבר לידיהם

משפחתו של החייל החטוף נמרוד כהן הודיעה כי תפרסם הערב (שני) תיעוד חדש מרגעי חטיפתו ב-7 באוקטובר. לדבריהם, התיעוד החדש נמצא לאחרונה על ידי כוחות צה"ל והועבר לבני המשפחה.

לפי הודעת בני המשפחה, התיעוד יתפרסם בשעה 19:55 ומציג את נמרוד נחטף ומובל על ידי מחבלי חמאס לרצועת עזה, שם הוא מוחזק בשבי כבר 689 יום.

נזכיר כי במרץ האחרון בני המשפחה קיבלו אות חיים מנמרוד, זאת אחרי שחמאס פרסם סרטון שבו הוצגו איתן ויאיר הורן, שורד השבי טל שהם, וחטופים נוספים ש"טושטשו" ולא רואים את פניהם. עם זאת, משפחת כהן אמרה כי זיהתה את נמרוד שמופיע בסרטון עם חולצת טריקו וקעקוע.