התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה נגד השופט מנחם מזרחי בעקבות ביקורת חריפה של בית המשפט המחוזי על החלטתו בתיק יונתן אוריך

התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים נגד השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, בטענה להתנהלות הפוגעת בשלטון החוק ובאמון הציבור במערכת המשפט.

התלונה עוסקת בהחלטתו של השופט מזרחי מיום 14.8.2025, במסגרתה דחה את בקשת המשטרה להארכת התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בפרשת הקשרים הקטארים. על פי התלונה, ההחלטה נשענה במידה רבה על דברי ראש הממשלה וקבעה כי אוריך אינו מוגדר “עובד ציבור”.

בית המשפט המחוזי, בהרכב בראשות השופט עמית מיכלס, הפך את ההחלטה, תוך ביקורת חריפה על נימוקי השופט מזרחי. בהחלטתו ציין השופט מיכלס כי ההכרעה של בית משפט השלום הייתה “רצופת קשיים” – בין היתר עקב התעלמות מהנחיות הערכאה הגבוהה, שימוש חריג בציטוטים מחומרי חקירה חסויים והישענות יוצאת דופן על עדותו של ראש הממשלה.

השופט מיכלס הדגיש כי שאלות משפטיות מהותיות, כדוגמת ההגדרה של אוריך כעובד ציבור, אינן אמורות להיקבע במסגרת הליך מעצר ימים, אלא להישמע באופן מלא בהליך העיקרי. עוד ציין כי ציטוטים נרחבים מחומרי חקירה חסויים בהחלטה שיפוטית הם צעד חריג ביותר.

בתלונה נכתב כי התנהלותו של השופט מזרחי חורגת מכללי האתיקה, המחייבים שופטים לפעול ביושר, בהגינות ותוך הקפדה על חיזוק אמון הציבור במערכת המשפט. התנועה טוענת כי מאחר ומדובר בסוגייה רגישה, היה על השופט לנהוג זהירות יתרה. עו”ד עדן בויום מהתנועה לאיכות השלטון טען כי "התנהלותו של השופט מזרחי מעלה תמיהות רבות, והכרחי כי הן יתבררו על-ידי נציב תלונות הציבור על השופטים".