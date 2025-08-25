משרד מבקר המדינה הגיב לפניית הסנגוריה הצבאית לבג"ץ, זאת אחרי שדרשו להשהות את הליכי הביקורת על אירועי ה-7 באוקטובר: "אין זה ראוי והדבר חמור ביותר שלובשי מדים יתדרכו ויתקפו שומרי סף"

אחרי שהסנגוריה הצבאית פנתה לבג"ץ בדרישה להשהיית הליכי הביקורת עקב בדיקת "נושאי הליבה" של אירועי ה-7 באוקטובר, במשרד מבקר המדינה הגיבו כעת (שני) לפנייה ותקפו את הסנגוריה הצבאית – שלטענתם, מנסה לעצור את הביקורת על המחדל שהוביל לטבח בעוטף עזה.

"ההודעה 'הבהולה' לבג"ץ של הסנגוריה הצבאית, בדומה לעתירה 'הדחופה' מלפני חודשיים, ממחזרת את אותן טענות שמטרתן אחת: לשבש את הליכי הביקורת על 7.10" נמסר. "בניגוד לחצאי האמיתות המופצים הן בתדרוכים והן בהודעת העדכון מהיום – מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הדגיש כבר עם הודעתו על פתיחת ביקורות 'חרבות ברזל', כי במסגרת עשרות דוחות הביקורת אשר מאות מעובדי משרדו עובדים עליהם, תתקיים ביקורת גם על כשלי הליבה שהביאו למחדל החמור ביותר בתולדות המדינה".

"המבקר אף הדגיש מהרגע הראשון כי הביקורת מתקיימת על כלל הדרגים – המדיני, הצבאי והאזרחי. ואכן, בחודשים האחרונים פורסמו דוחות שעיקרם ביקורת על הדרג המדיני והאזרחי, כולל ביקורת אישית" הוסיפו. "כפי שהודגש לא אחת – ביקורת המדינה אינה תחליף לוועדת חקירה ממלכתית וככל שתקום ייקבעו מולה גבולות גזרה. יתרה מזו: בניגוד לעולה מהודעת הסנגוריה הצבאית, הביקורת בצה"ל מבוצעת על ידי מבקר המדינה בהתאם למתווה המוסכם בין משרד המדינה לצה"ל שקיבל תוקף של פסק דין באפריל 2025. יצוין כי על הדרגים המדיני והאזרחי הביקורת מתנהלת מזה למעלה משנה".

משרד המבקר הוסיף ותקף את הסנגוריה הצבאית, כשטען כי "אין כל חדש בהודעה שהופצה מטעם מבקר המדינה בשבוע שעבר, ואין כל חדש תחת השמש בניסיונות הסנגוריה הצבאית לשים מקלות בגלגלי הביקורת תוך ניסיון לקעקע 'שומר סף' הפועל מכוח חוק יסוד: מבקר המדינה".

"אין זה ראוי והדבר חמור ביותר שלובשי מדים יתדרכו ויתקפו שומרי סף כפי שמעזה לעשות כעת הסנגוריה הצבאית" סיכמו. "כל אלה לא ירתיעו את מבקר המדינה מלבצע את תפקידו ולספק לאזרחי ישראל את התשובות להן הם מצפים מזה כשנתיים".