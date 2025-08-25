ליברמן במתקפה קשה נגד נתניהו: "דואג רק לעצמו ולמשפחתו, אזרחי ישראל לא מעניינים אותו". מנגד, יועז הנדל "לא מחרים אף אחד"

על רקע קריאתו וכוונתו של גנץ לחזור לממשלה, מוציא אביגדור ליברמן את ההודעה הבאה בחשבון הטוויטר שלו:

״נתניהו לא יכול להיות שותף לקואליציה העתידית בשום נסיבות. משני טעמים:

1. אצל ראש ממשלת השבעה באוקטובר שיקולים פוליטיים תמיד גוברים על שיקולי הביטחון.

2. נתניהו דואג רק לעצמו ולמשפחתו, אזרחי ישראל פשוט לא מעניינים אותו.", דברי ליברמן.

יועז הנדל: אם ש"ס יקבלו את המתווה שלי, אשב איתם

מנגד, יועז הנדל, שהכריז לאחרונה על הקמת "מפלגת המילואימניקים" נשאל לאחרונה בכנס פעילים אם יישב עם נתניהו אך זה התחמק מלענות תשובה ברורה, אך אמר על ש"ס כי "אינו מחרים אף אחד". כך פרסם אבי סולומון באתר וואלה.

"אף אחד לא יכול להסתכל לי בעיניים ולהגיד לי שבעוד שבועיים נעביר חוק", נשמע הנדל בהקלטות שפורסמו באתר וואלה "אף אחד לא יכול להגיד לי – אני ערב שזה יקרה. זה לא יקרה. שמתי כמה עקרונות שעליהם אני מתכוון להתעקש, ובלעדיהם אין אותנו. אפשר לעשות את זה מהרגע הראשון".

"בכל פגישה כזאת שואלים מה אתה חושב על ביבי. אני אומר לך – אם מחר בבוקר ש"ס אומרים שהם מקבלים את המתווה שלי וכל מי שלא מתגייס לשירות צבאי או לאומי לא מקבל שקל מהמדינה – אז יש שם שותפים שלי. לא מחרים אותם".

"זו המשימה שלנו. אנחנו לא מדברים על חרמות, אנחנו מדברים על עקרונות. מי שיכול לעמוד בהם – שיעמוד. מי שלא יכול שלא יהיה איתנו", דברי הנדל.