המערכת הפוליטית מסרבת להרפות מבני גנץ, עם מתקפות פומביות מקואליציה, אופוזיציה וחבריו לשעבר למפלגה סביב הצעתו ל"ממשלת פדיון שבויים"

המערכת הפוליטית ממשיכה להגיב בחריפות על הצעתו של יו”ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, בנוגע להצטרפות לממשלה והקמת "ממשלת פדיון שבויים" עם הקואליציה הנוכחית, ליברמן לפיד והוא עצמו. היום והלילה נשמעו מתקפות חריפות מצד חברי קואליציה ובכירים לשעבר.

שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי “הרצון שלו לסייע נחמד, למרות שהאיש פג תוקף. אף אחד לא מתייחס אליו לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, הוא מנסה למצב את מעמדו כשחקן משמעותי, אבל לא באמת צריכים אותו. ממשלת ישראל עושה את הכל עבור החטופים והסרבן היחיד הוא חמאס. כשגנץ היה בממשלה ובקבינט המצומצם ראינו את הרפיסות ואת ההדלפות לאורך כל הדרך, אז עכשיו הוא מנסה להתעטף בטלית שכולה תכלת?”.

ח”כ אושר שקלים תקף בערוץ הכנסת: “למה הוא התפטר כבר מהממשלה? אני לא חושב שזה מ’ממשלת פדיון שבויים’, זה יותר נכון לשיטתו של גנץ ‘ממשלת פדיון בני גנץ מאחוז החסימה’. שיגיד את האמת. הוא היה כבר בתוך הממשלה, אז למה פרש? משיקולים פוליטיים. הוא היה האופוזיציה שבתוך הקואליציה. אני מאוד רציתי שתהיה אחדות, לצערי זה פחות הסתייע. מבחינתי ממשלת האחדות האמיתית היא הממשלה של המחנה הלאומי.”

אמש, בכנס סגור, נשמע גם ח”כ גדי אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על גנץ. "כמי שבקיא מאוד עד לפני חודשיים וליווה את כל העסקאות, אני אומר באופן חד וחלק – לא נדרש שום שינוי פוליטי, לא נדרשת שום הצטרפות, מדובר בהחלטה של בן אדם אחד שצריך לקבל החלטה לא פשוטה, אבל מתחייבת", אמר איזנקוט.

גנץ עצמו הגיב לחברו לשעבר למפלגה כשאמר: “גדי חברי, את האמת אתה יודע- אם אתה ואני לא היינו נכנסים לממשלה ב-11 באוקטובר, 116 נשים וילדים לא היו חוזרים הביתה. נכון, צריך אדם אחד שיקבל החלטה. אבל כשהוא לא מקבל אותה, צריך לנסות כל דרך להביא אותו לשם. אין לנו לגיטימציה להפקיר אותם. אפשר להגיד על הכול ‘לא’, אבל התפקיד של הנהגה הוא גם להגיד מה כן. כשאמרנו ‘ישראל לפני הכול’ – לזה התכוונו".