רוע טהור: מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (שני) סדרה של תיעודים חריגים המופצים בימים האחרונים ברשתות החברתיות בעזה, בהם נראו חמושים ופעילי חמאס מכים, מתעללים ויורים בתושבים עזתים ברחבי הרצועה.
קשה לצפייה: התיעוד מרצועת עזה
"חמאס מגלם את תמצית הרוע. התיעודים הקשים ממחישים כיצד ארגון הטרור חמאס רודה באוכלוסייה, מתעלל באזרחים ומשתמש באלימות חסרת מעצורים נגד תושבים כדי לשמר את שלטונו המדמם ולבסס את כוחו" אמר עליאן בפסוט שכתב לקהילה ההבינלאומית בעמוד המתפ"ש ברשת X. "חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא אינו מייצג את תושבי עזה – אלא שולט בהם בכוח, בפחד ובאכזריות".
זו לא הפעם הראשונה שבה מתאם פעולות הממשלה בשטחים מפרסם תיעודים קשים מרצועת עזה. גם בחודש שעבר הוצגו תיעודים של מחבלי חמאס מכים, מתעללים, ואף יורים לעבר תושבי הרצועה, כשאז הטענה הייתה כי הם "הפרו את הסדר הציבורי".
