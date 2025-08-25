ציפור שיר נדירה מסוג אירניה תועדה פעמיים תוך יומיים בתחנה לחקר ציפורים הצמודה לכנסת בירושלים. צפו בתיעוד הציפור

מאז קום השלטון האסלאמי בשנת 1979, לא היה ביקור של נציג ממשלתי איראני בכנסת ישראל. אולם בבוקר יום שישי האחרון, עובדה זו השתנתה – כאשר במהלך פעילות הטיבוע בביתן אריאל שבתחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש נילי ודוד של החברה להגנת הטבע, שנמצאת בקריית הלאום, נלכדה ציפור שיר צעירה, נדירה ומרשימה בשם אירניה, שמקננת בעיקר בהרי טורקיה, הקווקז ואיראן. בישראל, הציפור נצפית בעיקר בזמן נדידת הסתיו והאביב. ביום ראשון בבוקר, היא נלכדה בשנית, ושוחררה לטבע.

צפו בתיעוד:

(צילום: חיים בר, החברה להגנת הטבע)

יותם בשן, מנהל התחנה, ציין כי מדובר בלכידה ייחודית ומרגשת, המוסיפה עוד נדבך לסיפור הנדידה המרתק שעובר דרך ירושלים. "בישראל, נמצאת אוכלוסייה קטנה ונדירה שדוגרת בפסגת החרמון, ובדרך כלל, באביב, נצפות אירניות בודדות ולעיתים אפילו לא אחת" אמר. "אני מאושר שאנחנו זכינו לכל היופי הזה, כי אין צפר/ית שלא חושקים בתצפית איכותית שלה. זו סיבה טובה נוספת לקום מוקדם בבוקר ולהיות חלק מהקסם שקורה בתחנה שלנו".

בחברה להגנת הטבע הוסיפו כי האירניה שנלכדה וסומנה בטבעת, צעירה מדי מכדי לקבוע את הזוויג שלה ובשלב זה, קשה להכריע האם היא זכר או נקבה. "האירניה היא ציפור יפה במיוחד, בעלת חזה כתום יפייפה, גרון בצבעי שחור-לבן וגב תכול. היא קרובת משפחה של אדום החזה, נחשבת לציפור גדולה יחסית, דוגרת בשיחים לא גדולים ובבתות הקוצניות של החרמון, לרוב בגובה של אלפיים מטרים ומעלה ומאופיינת בשירה נהדרת" ציין בשן. "הזכר הוא ציפור צבעונית במיוחד בעלת גוונים של אדום-כתום שחור ולבן, אבל הפרט שלכדנו אפור, ואם יילכד שוב בחודשים הקרובים, נוכל לדעת את זוויגו".

התחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש נילי ודוד של החברה להגנת הטבע, שחוגגת השנה 31 שנות פעילות, היא אתר הטבע העירוני הראשון מסוגו בארץ, ומהווה מוקד משיכה למאות אלפי ציפורים צבעוניות ואלפי מטיילים וקבוצות בכל עונות השנה. תחנת המחקר, הצמודה לכנסת, שומרת על אחד מאתרי הטבע הייחודיים בירושלים, והיא מציעה למבקרים, בודדים וקבוצות, הזדמנות להביט על אחת מתופעות הטבע המרתקות והמיוחדות ממרחק נגיעה, הן לילדים, צעירים ומבוגרים, לחובבי הטבע ולצפרים מקצועיים כאחד.

התחנה מציעה פעילויות בתיאום לקבוצות תיירים, תלמידים, ומשפחות – החל מטיבוע ציפורים בביתן ע"ש אריאל ויסמן, דרך סיור תצפית במסתור ובשטח התחנה ועד ביקור בגלריה לאומנות ע"ש גייל רובין.