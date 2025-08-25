משרד הבריאות של החות'ים טען כי 6 בני אדם נהרגו ו-86 נוספים נפצעו בתקיפות של חיל האוויר אמש בצנעא. בתקיפות נפגעו עשרות יעדים ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור

משרד הבריאות של החות'ים בתימן טען הבוקר (שני) כי 6 בני אדם נהרגו ו-86 נוספים נפצעו בתקיפות של חיל האוויר אמש בצנעא. בתקיפות נפגעו תשתיות צבאיות של החות'ים, ביניהם מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של ארגון הטרור.

התקיפה בוצעה בתגובה לשיגורי טילים וכטב"מים לעבר ישראל, בדגש על השיגור שבוצע במהלך סוף השבוע בו שוגר טיל חריג, בעל ראש מתפרק שמסוגל לפגוע במספר יעדים. בצה"ל אמרו כי המטרות שנבחרו שימשו את שלטון הטרור החות'י לפעילות טרור נגד מדינת ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אחרי התקיפה כי "משטר הטרור החות'י לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. מי שתוקף אותנו – אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו – אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל".

ראש הממשלה נתניהו, תקיפת החות'ים. צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "אנחנו ממשיכים בהטלת מצור אווירי וימי ופוגעים במטרות תשתית שמשמשות לקידום הטרור החות'י. על כל טיל שישגרו לעבר ישראל החות'ים ישלמו בריבית דריבית. היום הבאנו על החות'ים מכת חושך ועלטה ובהמשך – תהיה גם מכת בכורות״.