ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הבוקר (שני) את יו"ר כחול לבן בני גנץ, כשהגיב להצעתו להצטרף לממשלה בשביל לקדם עסקת חטופים. בראיון לכאן רשת ב' לפיד טען כי לא נדרש להצטרף לממשלה כדי להגיע להסכם, ואמר כי הצעתו לתת לראש הממשלה בנימין נתניהו רשת ביטחון מבחוץ – עדיין בתוקף.

"אין סיבה לשבת בממשלה עם בן גביר וסמוטריץ' כדי להגיע לעסקה להשבת החטופים" אמר לפיד. לטענתו, יש כבר מתווה להסכם שחמאס הסכים לו, אך "הממשלה מתעסקת בשטויות והחטופים מתים".

לטענתו, "ההבטחות לייצר תנאים להשבת החטופים בהרחבת התמרון הצבאי הן בדיוק מה ששמענו לפני רפיח. ומה קרה? חטופים מתו. חיילים נפלו – ולא החזרנו אף אחד".

כזכור, במוצ"ש האחרון גנץ כינס מסיבת עיתונאים בה ציע הקמת ממשלת חירום כדי שתעביר את חוק הגיוס ואת ההסכם להחזרת החטופים. הרקע להצעה הוא השותפות הקואליציוניות שמצד אחד לא רוצות להעביר את חוק הגיוס – החרדים, ומצד שני מפלגות הימין שמתנגדות להסכם הפסקת אש עם חמאס.

לפי ההצעה של גנץ, מפלגות המרכז – כחול לבן, יש עתיד וישראל ביתנו – יכנסו לממשלה, שתעביר את החוקים האלה במשך כנס החורף של הכנסת ואז ייצאו לבחירות באזור חג הפסח הבא (אביב 26').