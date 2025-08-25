4 ימים אחרי הפיגוע בבנימין בו נפצע אזרח ישראלי, צה"ל החל בפעילות מבצעית עצימה בכפר אל מע'ייר, אליו נמלט המחבל אחרי הירי. לפי נתוני מערכת הביטחון, מתחילת השנה נרשמה מגמת ירידה של 85% ברף הטרור

ארבעה ימים אחרי פיגוע הירי החמור בסמוך לכפר אל מע'ייר והימלטות המחבל מזירת הפיגוע אל הכפר, ובעקבות רצף פעולות טרור שיצאו מאותו כפר – צה"ל החל היום (שני) בפעילות מבצעית עצימה באזור זה. במסגרת הפעילות בוצע חישוף של שטח הנמצא סמוך לציר אלון, בו נעזר המחבל כדי לחמוק מזירת הפיגוע באמצעות הצמחייה שהייתה במקום.

קצין בגיזרה סיפר לסרוגים שהחישוף נדרש באופן מיידי על מנת למנוע סכנת חיים, שנבעה מהסתרת המרחב על ידי הצמחייה לשם זיהוי תנועת אויב. כמו כן, בוצעו באזור הכפר פעילות מעצרים וסריקות, אשר במסגרתם נתפס המחבל בשבת שביצע את הפיגוע.

לפי נתוני מערכת הביטחון, מתחילת השנה נרשמה מגמת ירידה של 85 אחוז ברף הטרור.

נציין שבמסגרת הערכת מצב באזור הפיגוע, שנערכה עם תחילת המבצע, מפקד פיקוד המרכז העביר הנחיות לגבי אופן הפעילות המבצעית הנדרשת, והדגיש כי אופן הפעולה הנדרש מחייב בידול בין אוכלוסייה אזרחית לבין מחבלים, סייענים, מסיתים לפעולות טרור ועבריינים שביצעו עבירות בעלות היבט ביטחוני. כל זאת לשם שמירה על ביטחון האזור וגזרת בנימין בפרט, תוך צמצום הפגיעה במרקם החיים של האוכלוסייה המקומית ככל הניתן.

עוד הדגיש מפקד הפיקוד כי באזור בו בוצע הפיגוע, תתעצם הפעילות המבצעית של כוחות צה"ל כתוצאה ישירה מהאיום הביטחוני. הפעילות נמשכת גם הבוקר, כשנעצרו חשודים, הוחרמו אמצעי לחימה וחומרי הסתה.