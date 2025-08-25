נשיא סוריה אחמד א-שרע נפגש עם משלחת של אנשי תקשורת ערביים וחשף כי נערכים דיונים מתקדמים על הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה: "הסיכויים להגיע להסכם כזה גדולים מהסיכויים שלא להגיע אליו"

בדרך להיסטוריה: בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דווח הלילה (שני) כי נשיא סוריה אחמד א-שרע נפגש עם משלחת של אנשי תקשורת ערביים, שכללה מנהלי מוסדות תקשורת, עורכי עיתונים ושרי תקשורת לשעבר. במהלך הפגישה א-שרע חשף כי נערכים דיונים מתקדמים על הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, שצפוי להיחתם בחודשים הקרובים.

לפי הדיווח, א-שרע אמר כי המגעים נמצאים בשלב מתקדם, כשלדבריו "הסיכויים להגיע להסכם כזה גדולים מהסיכויים שלא להגיע אליו". עוד נאמר כי כל הסכם שייתחם יתבסס על קווי הפסקת האש משנת 1974 – דבר שישמור על ריבונותה של סוריה, ויאפשר לקדם צעדים בוני אמון נוספים.

עם זאת, א-שרע אמר כי בשלב הזה הוא "לא רואה את התנאים הנוכחיים ככאלו שמתאימים להסכם שלום מלא עם ישראל". הנשיא הסורי הבהיר כי הם הוא יראה שנורמליזציה עם ישראל תשרת את סוריה ואת המזרח התיכון – הוא לא יהסס להגיע להסכם כזה ולהודיע על כך בצורה פומבית.