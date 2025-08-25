שגריר ארה"ב בצרפת, צ'רלס קושנר, זומן לשיחת נזיפה אחרי ששלח מכתב לנשיא עמנואל מקרון בו טען כי צרפת לא פועלת מספיק כדי לעצור את גל האנטישמיות במדינה: "בעולם של ימינו, אנטי-ציונות היא אנטישמיות"

מתיחות דיפלומטית: שגריר ארה"ב בצרפת, צ'רלס קושנר, זומן לשיחת הבהרה אחרי ששלח מכתב לנשיא עמנואל מקרון בו טען כי צרפת לא פועלת מספיק כדי לעצור את גל האנטישמיות במדינה. כך הודיע הלילה (בין ראשון לשני) משרד החוץ בפריז.

במכתב, שפורסם במלואו בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", קושנר אמר כי הוא "כותב מתוך דאגה עמוקה לעלייה הדרמטית באנטישמיות בצרפת ולחוסר הפעולה המספק מצד ממשלתך. בצרפת לא עובר יום מבלי שיהודים מותקפים ברחוב, שבתי כנסת או בתי ספר מושחתים, ושעסקים בבעלות יהודית מושחתים. בעולם של ימינו, אנטי-ציונות היא אנטישמיות – זה דבר פשוט וברור".

קושנר הוסיף וגינה את עמדתו של מקרון נגד ישראל בשל המלחמה בעזה ואת כוונתה של צרפת להכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם. "ההצהרות והמחוות הללו מעודדים קיצונים, מלבים אלימות ומסכנים את חיי היהודים בצרפת" טען. "כיום כמעט מחצית מבני הנוער בצרפת אומרים שמעולם לא שמעו על השואה. הבורות הזו דוחפת אותנו להטיל ספק בתוכניות הלימודים בבתי הספר הצרפתיים".

בסיכום דבריו קושנר פנה למקרון: "אדוני הנשיא, אני קורא לך לפעול בנחישות: לאכוף את חוקי פשעי השנאה ללא יוצא מן הכלל; להבטיח את שלומם של בתי הספר, בתי הכנסת והעסקים היהודיים, להעמיד לדין עבריינים במלוא החומרה ולנטוש צעדים המעניקים לגיטימציה לחמאס ולבעלי בריתו".

כאמור, בפריז זימנו בתגובה את קושנר לנזיפה, כשבהודעת משרד החוץ נאמר כי "צרפת דוחה בתוקף את ההאשמות הללו. הן אינן עומדות בחוק הבינלאומי, במיוחד בכל הנוגע לאיסור ההתערבות בעניינים הפנימיים של מדינות, כפי שנקבע באמנת וינה מ-1961, הנוגעת ליחסים הדיפלומטיים".