תיעוד: הערב בבנייני האומה עלתה לבמה האלמנה והמאורסת הטרייה רחל גולדברג באירוע לציון 90 שנה לפטירת הרב קוק וניגנה בכינור לקול תשואות הקהל

הערב מתקיים בבנייני האומה אירוע גדול של הצינות הדתית לציון ג' תמוז ו – 90 שנה לפטירתו של הרב קוק. במהלך האירוע, תוך כדי שירתו של יונתן רזאל, עלתה לבמה האלמנה והמאורסת הטרייה רחל גולדברג, שהיא גם נגנית כינור מוכשרת וידועה. גולדברג ניגנה בכינור לקול תשואות הקהל, ולאחר שסיימה התקבלה במחיאות כפיים סוערות. כאמור, לפני ימים אחדים פרסמנו כאן בסרוגים כי רחל גולדברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג הי"ד שנפל בעל הלחימה בלבנון, הודיעה בעל אירוסיה.

צפו בנגינה שלה ובתגובת הקהל לאחריה:

רחל גולדברג מלווה בכינור את יונתן רזאל. (צילום: ללא קרדיט)

רחל גולדברג בכינור. (צילום: ללא קרדיט)

הקהל מריע לרחל גולדברג (צילום: ללא קרדיט)

האירוע שמתקיים הערב בירושלים בתמיכת העירייה ומפלגת הציונות הדתית, נועד כאמור לציין את יום פטירתו ה – 90 לרב קוק. בין היתר הופיעו על הבמה גם הזמרים ישי ריבו, אברהם פריד, ביני לנדאו, שמואל, ואחרים.