לבן, צהוב, או בכלל צבע אחר? מה יהיה צבע החולצה בו ילכו התלמידים ביום הראשון ללימודים? ואיך זה קשור להבנת הנקרא? זה מה שיש לשר החינוך לומר

הבוקר, שר החינוך יואב קיש, הוציא מסמך הנחיות למוסדות החינוך ולבתי הספר לקראת היום הראשון ללימודים שיחול בשבוע הבא. בין היתר כתב כי על מנת לעודד את הזהות היהודית, בכל בית ספר ראוי שיהיה תלוי דגל ישראל. כמו כן הוא הוסיף כי כיאה ליום חגיגי כדאי להגיע עם חולצה לבנה. מכאן,, רבים בכלי התקשורת, במטה החטופים ובמקומות שונים תקפו אותו בטענה כאילו הוא אוסר לבוא לבית ספר עם חולצה בצבע צהוב וכי לכאורה הוא מתנגד למאבק להחזרת החטופים.

בתגובה לכך, הוציא הערב שר החינוך הבהרה תוך כדי תקיפת התקשורת, בה טען כי "חלקים נרחבים ממנה מפיצים פייק מוחלט", וכי רבים מהעיתונאים סובלים מקשיים בהבנת הנקרא, שכן לא קרא בשום מקום לאסור חולצה צהובה במפורש.

בדברי ההברה כתב: "כנראה שבנוסף לתגבור הזהות היהודית במערכת החינוך, כדאי לתגבר גם את הבנת הנקרא אצל חלקים נרחבים בתקשורת הישראלית שמפיצים מהבוקר פייק מוחלט. במכתב שהוצאתי לצוותי החינוך ועובדי ההוראה נכתב במפורש – 1. על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה ע״פ הנהלים. עדיפות לצבע לבן בעקבות היום הראשון לפתיחת השנה. 2. כל תלמיד יבחר איזה צבע חולצה שהוא רוצה, כל עוד זה עומד בהתאם לנהלי בית הספר. על מנת לזרוע עוד שנאה ופילוג, או מתוך קשיים משמעותיים בהבנת הנקרא, כמה כתבים החליטו לפצוח בקמפיין התורן: "קיש נגד החטופים". תנסו להיות פחות שקופים וחובבנים בפעם הבאה. מצורף המכתב:"