הבוקר, שר החינוך יואב קיש, הוציא מסמך הנחיות למוסדות החינוך ולבתי הספר לקראת היום הראשון ללימודים שיחול בשבוע הבא. בין היתר כתב כי על מנת לעודד את הזהות היהודית, בכל בית ספר ראוי שיהיה תלוי דגל ישראל. כמו כן הוא הוסיף כי כיאה ליום חגיגי כדאי להגיע עם חולצה לבנה. מכאן,, רבים בכלי התקשורת, במטה החטופים ובמקומות שונים תקפו אותו בטענה כאילו הוא אוסר לבוא לבית ספר עם חולצה בצבע צהוב וכי לכאורה הוא מתנגד למאבק להחזרת החטופים.
בתגובה לכך, הוציא הערב שר החינוך הבהרה תוך כדי תקיפת התקשורת, בה טען כי "חלקים נרחבים ממנה מפיצים פייק מוחלט", וכי רבים מהעיתונאים סובלים מקשיים בהבנת הנקרא, שכן לא קרא בשום מקום לאסור חולצה צהובה במפורש.
בדברי ההברה כתב: "כנראה שבנוסף לתגבור הזהות היהודית במערכת החינוך, כדאי לתגבר גם את הבנת הנקרא אצל חלקים נרחבים בתקשורת הישראלית שמפיצים מהבוקר פייק מוחלט. במכתב שהוצאתי לצוותי החינוך ועובדי ההוראה נכתב במפורש – 1. על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה ע״פ הנהלים. עדיפות לצבע לבן בעקבות היום הראשון לפתיחת השנה. 2. כל תלמיד יבחר איזה צבע חולצה שהוא רוצה, כל עוד זה עומד בהתאם לנהלי בית הספר. על מנת לזרוע עוד שנאה ופילוג, או מתוך קשיים משמעותיים בהבנת הנקרא, כמה כתבים החליטו לפצוח בקמפיין התורן: "קיש נגד החטופים". תנסו להיות פחות שקופים וחובבנים בפעם הבאה. מצורף המכתב:"
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
שוקולית
יואב קיש שגם בגני הילדים יבואו עים חולצות צהובות עים הסמל של דגל ישראל ושגם יחבשו מסכות מגיל 0 זאת חובה ושגם הגננות והסייעות של כול גני הילדים בגני הילדים...
יואב קיש שגם בגני הילדים יבואו עים חולצות צהובות עים הסמל של דגל ישראל ושגם יחבשו מסכות מגיל 0 זאת חובה ושגם הגננות והסייעות של כול גני הילדים בגני הילדים העירוניים יבואו עים חולצה צהובה עים סמל של דגל ישראל ביום הראשון של פתיחת שנת הלימודים ושגם ילדי הגנים העירוניים ופעוטונים ומעונות היום יבאו עים מסכות נגד קורונה וושיואב קיש יבטל את הצהרונים והמועדוניות ובתי הספר של החגים ואת בתי הספר של החופש הגדול ואת מיפעלי ההזנה בגני הילדים בגני הילדים העירוניים ומעונות היום והפעוטונים והמישפחתונים יסגרו לתמיד ויהיו גני ילדים עירוניים בילבד ושגם גני הילדים העירוניים ובתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים והתיכונים יבואו עים מסכות נגד קורונה וחולצה בצבע צהוב וסמל הדגל של ישראל על החולצה הצהובה ושהלימודים יסתיימו כול יום בשעה 12:00בצוהוריים לתמיד ושגם הגננות והסייעות תגענה עים חולצה צהובה עים הסמל ש דגל ישראל אלהה ביום שני והכניסה תותר עים מסכות נגד קורונה ועים אישור חיסון נגד קורונההמשך 21:19 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הלוחם בדרכים
יואב קיש העם אותך אל תפחד כול שונאך יסבלו ויגססו לאט לאט לאט21:13 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הלוחם בדרכים
שר חינוך השמאל וכתבי שמאל הם מחקים בכל פינה פשוט היתחרפנו הם לו יושבים טוב בכלל הכסף מעבר אותם ראה ...
שר חינוך השמאל וכתבי שמאל הם מחקים בכל פינה פשוט היתחרפנו הם לו יושבים טוב בכלל הכסף מעבר אותם ראה ערוצי 12 13 הם ישנים באולפנים ראה דרור הזבל מכר את אבא שלו הוא בכלל יושן באלפנן יש לו שם אוכל מיטה כסף וכול היום מרעיל בארות ומסית יבוא היום שלוא מלאך 13 בדרך דרק קרהמשך 21:11 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר