באופן חריג, צה"ל מגיב לדברים שפורסמו ברשתות החברתיות נגד אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, על ידי מו"ל 'הארץ' עמוס שוקן, שכינה אותו פושע מלחמה.
בהודעת צה"ל נכתב, בין היתר, כי "צה"ל מגנה את אמירתו של מו"ל 'הארץ' עמוס שוקן. אלו אמירות לא ראויות. אלוף פיקוד המרכז פועל משיקולים מבצעיים ובהתאם לדין".
בנוסף, בצה"ל התייחסו גם לחישוף שבוצע בשטח סמוך לכפר אל־מוע'ייר, ממנו יצא המחבל שביצע פיגוע בשבוע שעבר ואמרו: "בוצע חישוף של שטח שבו נעזר המחבל כדי לחמוק מזירת הפיגוע באמצעות הצמחייה שהייתה במקום. החישוף נדרש באופן מיידי כדי למנוע סכנת חיים, שנבעה מהסתרת המרחב על ידי הצמחייה לשם זיהוי תנועת אוייב".
עוד הוסיפו בצה"ל כי "מתחילת השנה נרשמה מגמת ירידה של 85% ברף הטרור".
כזכור, מוקדם יותר כתב מו"ל עיתון "הארץ", עמוס שוקן, כי "מתברר שאלוף פיקוד המרכז הוא פושע מלחמה", וקרא לבית הדין בהאג לעצור אותו – דברים שעוררו סערה ברשת.
