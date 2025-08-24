תחזית מזג אוויר לימים הקרובים: הקלה בעומס החום תורגש בתחילת השבוע; ביום רביעי במגמה תימשך וייתכן טפטוף במישור החוף. בחמישי – שינוי חד. תחזית מזג אוויר
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומס החום.
יום שלישי: מעונן חלקית עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים. תורגש הקלה נוספת בעומסי החום. ייתכן טפטוף במישור החוף.
יום רביעי: מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ייתכן טפטוף במישור החוף.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית, בהרים ובפנים הארץ תורגש עליה בטמפרטורות והן תחזורנה להיות רגילות לעונה. תורגש שם הכבדה בעומס החום.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים