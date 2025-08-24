השב"כ והמשטרה עצרו חמישה חשודים יהודים בחשד לפעילות אלימה נגד כוחות הביטחון. החשודים הועברו לחקירה

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הודיעו היום (ראשון) על מעצרם של חמישה חשודים יהודים, בחשד למעורבות בפעילות אלימה נגד כוחות הביטחון. המעצרים בוצעו בפעילות משותפת של שב"כ, ימ"ר ש"י וימ"ר ירושלים, והחשודים הועברו לחקירה.

בהודעה משותפת נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים במעשי טרור אלה, סכנה חמורה לביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין מול מבצעיהם".

עד כה, לא פורסמו פרטים נוספים על אופי הפעילות או המטרות שהיו מעורבים בהן החשודים.