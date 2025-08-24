שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הודיעו היום (ראשון) על מעצרם של חמישה חשודים יהודים, בחשד למעורבות בפעילות אלימה נגד כוחות הביטחון. המעצרים בוצעו בפעילות משותפת של שב"כ, ימ"ר ש"י וימ"ר ירושלים, והחשודים הועברו לחקירה.
בהודעה משותפת נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים במעשי טרור אלה, סכנה חמורה לביטחון המדינה, וימשיכו לפעול לסיכול ומיצוי מלוא חומרת הדין מול מבצעיהם".
עד כה, לא פורסמו פרטים נוספים על אופי הפעילות או המטרות שהיו מעורבים בהן החשודים.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
יוסי
מקווה שאחד העצורים אין לו קירבה משפחתית לזיני 🤣🤣18:58 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.ש
מילא תמותו ולא תתרמו כלום לחברה, אבל למה להזיק?19:22 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
מקווה שאחד העצורים אין לו קירבה משפחתית לזיני 🤣🤣18:58 24.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר