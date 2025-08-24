הותר לפרסום כי ישראל אזגווי, אזרח בריטי בן 36, הוא הנאשם באיומים כלפי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

לפי פרטי האישום, אזגווי פנה לרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בבקשה שיכריז על היועמ"שית כעל "רודפת", וזאת בעקבות עמדתה המשפטית בסוגיית גיוס החרדים לצה"ל.

על פי דבריו, גיוס החרדים מהווה "פיקוח נפש", והוביל אותו לנקוט בפעולה שזיכתה אותו בכתב אישום בגין איומים.