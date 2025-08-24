הותר לפרסום כי ישראל אזגווי, אזרח בריטי בן 36, הוא הנאשם באיומים כלפי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.
לפי פרטי האישום, אזגווי פנה לרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, בבקשה שיכריז על היועמ"שית כעל "רודפת", וזאת בעקבות עמדתה המשפטית בסוגיית גיוס החרדים לצה"ל.
על פי דבריו, גיוס החרדים מהווה "פיקוח נפש", והוביל אותו לנקוט בפעולה שזיכתה אותו בכתב אישום בגין איומים.
בלופר
מעיפים רקטות תאורה לבית ראש הממשלה. משוחררים מאיימים לרצוח את ראש הממשלה. משוחררת מאיימים על גלי היקרה. נשאר במעצר 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮18:43 24.08.2025
י.
האם אתיאיסט מושבע יכול לפחד מ"פולסא דנורא " ? ואם יעשו לה זה ממש יזיז לה את הפחד ? מי שלא מאמין זה לא משפיע עליו.18:43 24.08.2025
יעקובפר
איש מאים על חייה של היועמ"שית ואישה מאימת אל רואש ממשלה18:44 24.08.2025
בלופר
י.
