לאחר מארב קטלני לדיפלומטים סומלים, ארה"ב תקפה בעוצמה את דאע"ש בסומליה. התקיפות פגעו במעוזים ובמחסני תחמושת, תוך סיוע לכוחות פונטלנד וללא נפגעים אזרחיים.

חיל האוויר וחיל הים האמריקאי תקפו בגל תקיפות חריג כנגד כוחות של דאע"ש באפריקה, לאחר מארב קטלני על כוחות של בעלת הברית האמריקאית פוטנלנד.

לאחר מארב קטלני שביצע דאע"ש באזור גבעות גוליס בצפון סומליה, בו נהרגו לפחות 39 חיילים מכוחות פונטלנד, תקף חיל האוויר האמריקאי בעוצמה את מעוזי הארגון. פוטנלנד היא ישות חצי עצמאית בשטח סומליה, ובעלת ברית של ארה"ב במלחמה בטרור.

בסיוע אווירי אמריקאי, כוחות פונטלנד הצליחו לאבטח מחדש את הערים גובלה, יוקרן וקרבי, והפילו עשרות לוחמי דאע"ש. התקיפות האמריקאיות כללו פגיעות במערכי מנהרות, מקלטים ומחסני תחמושת של הארגון.

הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, אישר את המבצע, אשר בוצע בתיאום עם ממשלת סומליה. הוא ציין כי התקיפות נועדו לשבש את יכולת דאע"ש לתכנן ולהוציא לפועל פיגועים נגד אזרחים אמריקאיים ובעלי בריתם. שר ההגנה, פיט היגסט, הדגיש כי כל התקיפות בוצעו ללא נפגעים אזרחיים.