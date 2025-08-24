לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, מפרסם משרד החינוך את תמונת המצב העדכנית של המחסור בעובדי הוראה, תוך פירוט לפי מחוזות.

נכון להיום (ראשון), המחסור בעובדי הוראה עומד על 1,539 מורים, מתוך פוטנציאל כולל של כ-200,000 עובדי הוראה בכלל מערכת החינוך – שיעור איוש של למעלה מ-99%.

הנתונים מתייחסים למורים בלבד, ואינם כוללים יועצות, גננות או עובדי הוראה בחינוך המיוחד.

המחסור במורים לפי מחוזות:

צפון – 26

– 26 חיפה – 55

– 55 חינוך התיישבותי – 56

– 56 ירושלים – 64

– 64 דרום – 145

– 145 תל אביב – 467

– 467 מרכז – 726

סה"כ: 1,539 מורים

במשרד החינוך מציינים כי מתבצע בימים אלה מיפוי ושיבוץ אינטנסיבי של כוח אדם, בשיתוף עם מנהלי מוסדות החינוך ומוקדי הגיוס המחוזיים. מדי יום מתקבלות השלמות איוש, והנתונים מתעדכנים בהתאם.

לפי ניסיון השנים הקודמות, נרשמת ירידה חדה ומשמעותית בפערים עד לפתיחת שנת הלימודים.

במקביל, נמשכת פעילות לצמצום המחסור באמצעות מספר צעדים, בהם: הרחבת העסקת גמלאים, הסבות לאקדמאים, תגבור מחוזי, ואיוש ממוקד של מקצועות ואזורים נדרשים. הפעולות מבוצעות בשלבים, תוך התאמה שוטפת לצרכי השטח.

משרד החינוך צפוי להמשיך ולעדכן את הנתונים במהלך הימים הקרובים.