בנק הפועלים יחלק לכל לקוח שתי מניות בשווי כ־124 שקל, או לחלופין מענק כספי של 100 שקל; המהלך, בהיקף כולל של כ־100 מיליון שקל, נועד לעמוד בדרישות בנק ישראל ולחזק את הקשר עם הציבור

בנק הפועלים הודיע היום (ראשון) כי בשבועות הקרובים יחלק לשני מיליון מלקוחותיו שתי מניות לכל אחד, במסגרת מתווה בנק ישראל שמחייב את הבנקים להעניק לציבור הטבות בהיקף של כ־3 מיליארד שקל בשנתיים הקרובות.

המהלך מגיע על רקע ביקורת ציבורית ופוליטית על הרווחים הגבוהים שגרפו הבנקים בתקופת המלחמה, לצד קריאות להגדלת המס על רווחיהם לצורך מימון הוצאות המדינה.

מהדוחות הכספיים שפרסם הבנק בשבוע שעבר עולה כי סיים את הרבעון השני של 2025 ברווח נקי של 2.5 מיליארד שקל – עלייה של כמעט 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל הודיע הפועלים על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיו בסך 1.3 מיליארד שקל. עם זאת, המניות שיקבלו הלקוחות לא יזכו אותם בדיבידנד הנוכחי, אלא רק בדיבידנדים עתידיים.

בבנק מציינים כי שווי המניות נכון ל־21 באוגוסט עומד על 124 שקל לכל לקוח, והיקף ההטבה הכולל נאמד בכ־100 מיליון שקל. לקוחות שלא יבקשו לקבל מניות יזוכו באופן אוטומטי במענק כספי של 100 שקל.

לדברי בנק הפועלים, המהלך נועד לחזק את הקשר עם הלקוחות ולהנגיש עבורם את עולם שוק ההון. לצד זאת, מדובר גם ביישום ישיר של הוראת בנק ישראל, שלפיה נדרש הפועלים להקצות כ־100 מיליון שקל ברבעון הקרוב להטבות לציבור – סכום שמכוסה באמצעות מהלך זה.

איך מקבלים את המניות?

הלקוחות נדרשים להודיע לבנק באופן אקטיבי כי הם בוחרים במניות – באמצעות האפליקציה, אתר האינטרנט או המענה הקולי. ללא הודעה מפורשת, יקבלו מענק כספי בלבד. הבחירה סופית ולא ניתנת לשינוי.

תקופת הבחירה תיפתח ב־26 באוגוסט ותימשך עד 9 בספטמבר בשעה 12:00. לקוחות שעדיין אינם עומדים בתנאי הזכאות יוכלו להסדירם עד 31 באוגוסט, ולהשלים את הבחירה בין 3 ל־9 בספטמבר.

תנאי הזכאות