בתגובה לתקיפה שיוחסה לישראל בצפון תימן, בכיר החות'ים מוחמד אל-בוח'יתי מאיים: "לא משנה מה יהיו הקורבנות, נמשיך לתמוך בעזה. הסוגיה הוכרעה"

בכיר בארגון הטרור של החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוח'יתי, הגיב לפני זמן קצר לתקיפה אווירית שבוצעה בשעה האחרונה בצפון תימן על ידי ישראל, ואיים כי תנועתו לא תירתע מהמשך פעילותה.

בדבריו תקף אל-בוח'יתי את ישראל ואמר: "התוקפנות הישראלית בתימן לעולם לא תסיט אותנו מהמשך התמיכה בעזה. לא משנה מה יהיו הקורבנות. הסוגיה הוכרעה מבחינתנו – נצח בגן עדן או נצח בגיהינום".

תקיפה בתימן, ללא קרדיט.

על פי דיווחים בכלי תקשורת ערביים, בתקיפה הותקף יעד באזור צעדה שבצפון תימן, ככל הנראה מחסן אמצעי לחימה של החות'ים. אין אישור רשמי מישראל, אך זוהי לא הפעם הראשונה שבה מיוחסת לה תקיפה באזור זה.

אל-בוח'יתי נחשב לאחד הדוברים המרכזיים של תנועת החות'ים, ולפי דבריו, אף תקיפות ישירות לא ירתיעו את הארגון מהמשך מעורבותו במערכה המתנהלת בעזה.