על פי הנחיות שפרסם ארגון מגן דוד אדום, קיימת סכנה מיוחדת בשאיפת עשן, במיוחד עבור מי שנמצאים בסמוך למוקדי השריפה. הארגון מדגיש שיש לפעול על פי הנחיות כוחות ההצלה. אש המתפשטת במהירות יכולה לגרום לעומס חום גבוה. כמו כן, יש לסגור חלונות כדי למנוע חדירת עשן, שכן הוא עלול להוביל למחלות כרוניות בדרכי הנשימה, ופגיעה קשה יותר באנשים מבוגרים, בילדים ובנשים הרות.
צוותים של מד"א מאבטחים רפואית את פעולות הכיבוי במוקד השריפה סמוך למבשרת ציון. בשלב זה אין נפגעים, וצוותי הארגון ערוכים להעניק טיפול רפואי ולסייע בפינוי התושבים במידת הצורך.
סימני שאיפת עשן ודרכי התמודדות
על פי מגן דוד אדום, סימנים לשאיפת עשן הם:
- שיעול וקוצר נשימה.
- פליטת כיח שחור.
- צרידות.
בכל מקרה של חשש לשאיפת עשן, יש לחייג מיד למגן דוד אדום במספר 101, ולבקש עזרה. הארגון מסכם את הנחיותיו בקריאה לשמור על ביטחונכם ועל ביטחון הסובבים אתכם.
