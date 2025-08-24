חיל האוויר הישראלי ביצע כ-15 תקיפות בצנעא, כולל ארמון הנשיאות, בניסיון לפגוע בכוחות חות'ים.

חיל האוויר ביצע סדרת תקיפות רחבות היקף בעומק בירת תימן, צנעא. לפי דיווחים, לפחות 15 מטרות הותקפו, כולל ארמון הנשיאות התימני הממוקם בלב העיר. בנוסף, דווח על ניסיון לבצע חיסול של בכירים חות'ים, אך לא התקבל אישור רשמי על הצלחת המבצע.

תקיפת בתימן, ללא קרדיט.

התקיפה בוצעה בתגובה לשיגורי טילים וכטב"מים לעבר ישראל, בדגש על השיגור שבוצע במהלך סוף השבוע בו שוגר טיל חריג, בעל ראש מתפרק שמסוגל לפגוע במספר יעדים. המטרות שנבחרו שימשו את שלטון הטרור החות'י לפעילות טרור נגד מדינת ישראל.

תקיפה בתימן, ללא קרדיט.

מקורות בתימן מדווחים על פיצוצים עוצמתיים שמרעידים את העיר, וכדורי אש עצומים שמתפרצים לשמיים. סדר גודל התקיפות ומטרותיהן, לא נחשפו עד כה.

עוד באותו נושא ראשוני: פיצוצים נשמעו בצנעא, בירת תימן 15:52 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כאשר על פי מספר דיווחים ערביים, ככל הנראה הותקף ארמון הנשיאות, תחנות כוח, מחסן לאחסון דלקים ואף בית ספר לטיסה.