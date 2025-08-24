המתיחות גוברת: ארה״ב שולחת ספינות צי וחיילים לחופי ונצואלה למאבק בסחר סמים. מאדורו מגיב בגיוס מיליציות

המתיחות בין וושינגטון לקרקאס עולה מדרגה: שלוש ספינות משחתת אמריקאיות עושות דרכן לחופי ונצואלה. המהלך, שהוכרז על ידי הבית הלבן, מוצג כחלק ממבצע נרחב למאבק בארגוני פשיעה וסחר סמים הפועלים באזור הקריבי.

לפי דיווחים, הצי האמריקאי שולח גם אלפי חיילים, כלי טיס ויכולות מודיעין מתקדמות, במטרה לחסום נתיבי הברחת סמים – ובראשם נתיבי הפנטניל – לארצות הברית. בוושינגטון מדגישים כי אין כוונה לפלוש לוונצואלה, אלא להפעיל לחץ ולבצע מעקב צבאי הדוק.

נשיא ונצואלה, ניקולאס מאדורו, הגיב בחריפות וכינה את המהלך "פלישה בלתי חוקית שנועדה לשינוי משטר". בתגובה, הודיע על גיוס מיליציות מקומיות בהיקף של 4.5 מיליון לוחמים לאימון והגנה.

המהלך עורר תגובות סוערות ברחבי אמריקה הלטינית וגם בבייג'ינג, שם גינו את הצעד האמריקאי והזהירו מפני הסלמה אזורית שעלולה לערער את היציבות הפוליטית והביטחונית.

מומחים מציינים כי אף שמדובר בעיקר בהפגנת כוח, נוכחות הצי האמריקאי כה קרוב לחופי ונצואלה יוצרת נקודת חיכוך מסוכנת שעלולה להידרדר לעימות צבאי ממשי.