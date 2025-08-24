דפנה אליקים, שורדת שבי בת 16, ורועי סנדלר השיקו את השיר "בן אדם", שיר מרגש המוקדש למשפחות החטופים ומשלב מסר של חוסן ותקווה. הקליפ צולם מחוץ לביתו של החטוף עומרי מירן

שורדת השבי דפנה אליקים, בת 16 בלבד, שבה לביתה אחרי 51 ימים בשבי. היום (ראשון) היא עושה צעד מרגש של חזרה לחיים וצמיחה, ומוציאה שיר חדש. השיר נקרא "בן אדם", והוא יוצא יחד עם הזמר והיוצר רועי סנדלר. השיר, שהוצג לראשונה בכתבה במהדורת שישי של ערוץ 13, הוא שיתוף פעולה מוזיקלי שמשלב את סיפורה האישי של דפנה עם כתיבה וביצוע של סנדלר.

צפו בקליפ המרגש לשיר "בן אדם" של רועי סנדלר עם דפנה אליקים:

השיר נכתב על ידי רועי סנדלר, תמר יהלומי ויונתן קלימי, שהיו אחראים גם לעיבוד ולהפקה המוזיקלית. המילים, כמו "לא לוותר על הנפש, לזכור שבסוף אני רק בן אדם", משקפות מסע של התמודדות עם כאב וחיפוש אחר תקווה. השיר מוקדש למשפחות החטופים ולמען השבתם.

צילום הקליפ נעשה במיקום מצמרר במיוחד. הוא צולם מחוץ לביתו של עומרי מירן בקיבוץ נחל עוז, המוחזק בשבי חמאס מאז ה-7 באוקטובר. עומרי נחטף מבית שכניו, לעיניי אשתו ובנותיו. השיר הוא גם תפילה לחזרתו, יחד עם שאר אחינו החטופים – לביתם ולמשפחותיהם.

מסר אוניברסלי של חוסן אנושי

"בן אדם" הוא חלק מ-EP חדש של רועי סנדלר שיושק ב-7 בספטמבר ויכלול גם את השירים "לברוח מהשם שלך" ו"לחזור הביתה". השיר מציג חיבור מרגש בין סיפור אישי של שורדת שבי לבין מסר אוניברסלי של חוסן אנושי, והוא זוכה לתשומת לב בזכות האותנטיות שלו.

השקת השיר היא צעד משמעותי עבור דפנה, שמוצאת במוזיקה דרך לבטא את חוויותיה. הקליפ והשיר מהווים גם קריאה לתמיכה במשפחות החטופים ובמאבק להשבתם.