מפקד חיל האוויר תומר בר קיים סיור שטח עם המפקדים והלוחמים ברצועת עזה, כשאמר כי "המשימה החשובה ביותר של חיל האוויר היא להיות איתכם מראשית התכנון ולעטוף אתכם בסיוע אווירי בכל פעולה"

ישראל במלחמה: מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, קיים היום (ראשון) סיור שטח עם מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, מפקדי ולוחמי אוגדה 99 ברצועת עזה.

במהלך השיחה, מפקד חיל האוויר הדגיש בפני המפקדים והלוחמים כי שיתוף הפעולה בין הכוחות הוא נדבך מרכזי בהצלחות המערכה והביע הערכה רבה לנחישותם ואומץ ליבם של הלוחמים הפועלים להכרעת החמאס ולהגנת אזרחי ישראל. לדבריו, "המשימה החשובה ביותר של חיל האוויר היא להיות איתכם מראשית התכנון ולעטוף אתכם בסיוע אווירי בכל פעולה"

ביקורו של בר ברצועה מגיע על רקע חזרת כוחות צוות הקרב של חטיבה 401, תחת פיקוד אוגדה 162, ללחימה במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה. בצה"ל אמרו הבוקר כי המטרה של הפעילות היא להעמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של ארגון הטרור חמאס.

צילום: דובר צה"ל