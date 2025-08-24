לאחר שבראיון לרשת ב' תקף הבוקר אביגדור ליברמן את גישתו של בני גנץ בנוגע לסוגיות ביטחוניות ופוליטיות, יו"ר כחול לבן השיב לו בחריפות, דחה את הביקורת וחדד את עמדתו על חשיבות המעש והנחישות. גנץ, ששם דגש על הצלחותיו בהשבת חטופים ובמעשים בשטח, הציע לליברמן להפסיק עם הסיסמאות ולספק פתרונות ממשיים

בני גנץ לא נשאר חייב אחרי דבריו של אביגדור ליברמן, שהותחו כלפי הדרך בה ניהל את ענייני הביטחון בממשלתו הקודמת. ליברמן, שציין את הביקורת על גנץ בשאלות של מנהיגות וניהול המדינה, עורר את תגובתו החריפה של יו"ר כחול לבן, אשר הדגיש את הדרך המעשית בה פעל לאורך השנים לטובת המדינה, גם במחירים פוליטיים אישיים.

"בוא לא נפתח את התכונות שלנו ומה כל אחד מאיתנו עשה עבור המדינה", פתח גנץ את דבריו, "אני בניגוד אליך, הצלחתי להביא להשבת חטופים, במעשים – לא בדיבורים". גנץ חזר והדגיש את נחישותו להילחם על טובת המדינה, גם במחיר אישי וגם כאשר מדובר בהחלטות קשות פוליטית. "אני לא מפחד, לא מבוהל ולא עייף – אני נחוש", הוסיף.

בהמשך, גנץ פנה ישירות לליברמן והציע לו להפסיק להשתמש בסיסמאות ריקות ולהתחיל להציע פתרונות מעשיים: "אני מציע לך – להסתכל לעם ישראל בעיניים וחוץ מסיסמאות חלולות להגיד – איך אתה מציע להתקדם?" גנץ תקף את ליברמן על כך שהוא מתמקד בביקורת ולא בהצעות מעשיות לפתרון הבעיות: "אולי התמכרת לצעוק מהיציע. אבל הפוליטיקה היא המקצוע שלך, ולא משחק כדורגל שהגעת לצפות בו. גם שם כמו שאתה יודע – רק לקלל את המאמן והשחקנים, לא יביא פתרונות".

לסיום, גנץ שלח מסר תקיף לליברמן, לפיו עליו להתמקד בדאגה לחטופים ולחיילים בשדה הקרב, ולא להסתפק בביקורת חסרת תועלת: "אל תדאג לי – תדאג לחטופים, תדאג למשרתים, תדאג לכל עם ישראל, בין שהוא תומך בך ובין שלא".