בעקבות המבצע לסיכול הטרור בכפר אל מועייר ממנו יצא פיגוע הירי ביום חמישי, מו"ל עיתון הארץ מכנה את מפקד פיקוד המרכז "פושע מלחמה" וקורא להעמיד אותו לבית הדין בהאג

שוב השתלחות קיצונית של מו"ל עיתון 'הארץ' עמוס שוקן במדינת ישראל ובצה"ל.

הבוקר התפרסמה כתבה בעיתון הארץ על פעילות צה"ל באזור הכפר הערבי אל מועייר, ממנו יצאו סדרת פיגועים בשנים האחרונות, האחרון שבהם הוא פיגוע ירי ברועה צאן יהודי – פיגוע שהסתיים בנס בפציעה קלה של הישראלי בגלל מעצור באקדח.

בתגובה לפיגוע, הורה מפקד פיקוד מרכז על כתר על הכפר ובמקביל החל במבצע חישוף של הכבישים הסמוכים לכפר בהם מתחבאים המחבלים שתוקפים באבנים, בקבוקי תבערה, צמיגים בוערים ולעיתים בירי את התושבים היהודים באזור. לפי הדיווח בהארץ עד כה נעקרו במבצע, כמה אלפי עצים הסמוכים לכבישים.

עוד באותו נושא אלוף אבי בלוט: "נגבה מחיר כבד מכל כפר שיוציא פיגוע" 10:35 | קובי פינקלר 2 0 😀 👏

בתגובה לכתבה צייץ שוקן: "מצער, אבל מתברר שאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוא פושע מלחמה. האג צריכים לעצור אותו".

דובר צה"ל בינתיים שותק

מי שבינתיים שומר על שתיקה הוא דובר צה"ל, שידע לתקוף את ערוץ 14 כשפרסם דברים נגד הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי. בצה"ל אומרים כי הם מכינים תגובה לשוקן, אבל בינתיים היא לא נמסרה.

רק נציין כי צה"ל מאשר להכניס לתוך בסיסיו את העיתון שהמו"ל מכנה את אחד מאלופיו בשם "פושע מלחמה".

עוד באותו נושא עמוס שוקן מאבד את זה: "אתם חבורת חולי נפש" 14:44 | חדשות סרוגים 14 0 😀 👏

חמאס הם לוחמי חופש

לפני כשנה עמד שוקן במרכזה של סערה כשבכנס בלונדון כינה את מחבלי חמאס "לוחמי חופש" וקרא לקהילה הבין לאומית להטיל עיצומים על ממשלת ומדינת ישראל ואזרחיה. בעקבות הדברים הודיעו שורה של משרדי ממשלה וארגונים נוספים כי הם מפסיקים לפרסם בעיתון הארץ ומבטלים את המינויים לעיתון.

שוקן הגיש בג"צ נגד ההחלטה, שעדיין נידונה בבג"צ. שוקן חטף ביקורת גם מתוך כתבי הארץ, חלקם תושבי עוטף עזה או קרובי משפחה שלהם. בעקבות המכה הכלכלית והתדמיתית, מסר סוג שוקן של התנצלות "שקלתי שנית את מה שאמרתי. לוחמי חופש רבים בעולם, ולאורך ההיסטוריה, אולי גם בדרך להקמת מדינת ישראל, עשו גם פעולות טרור מזעזעות ואיומות ופגעו בחפים מפשע כדי להשיג את מטרתם".

עוד באותו נושא מכה קשה ל'הארץ' בעקבות דבריו של עמוס שוקן 17:27 | חדשות סרוגים 63 0 😀 👏

שוקן המשיך והסביר כי טעה בלשונו והסביר כי היה משנה כעת את דבריו: "הייתי צריך לומר: לוחמי חופש, שנוקטים גם בשיטות של טרור צריך להיאבק בו. שימוש בטרור אינו לגיטימי".

כעת הוא עבר לתקוף את מפקד פיקוד המרכז, ושוב הוא פונה לקהילייה הבינלאומית שתטיל סנקציות על גורמי שלטון בישראל.