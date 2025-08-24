שריפה נרחבת פרצה בעמק הארזים סמוך למבשרת ציון, כשצוותי כיבוי פועלים לכיבוי הלהבות ומספר בתים פונו. במשטרה נערכים לסגור לתנועה את כביש 1 עקב השלכות השריפה

שריפה נרחבת פרצה כעת (ראשון) בעמק הארזים, סמוך למבשרת ציון שבפאתי ירושלים. צוותי כיבוי הוזנקו למקום ופועלים לכיבוי הלהבות, כשנבחנת האפשרות לסגירת כביש 1 ביציאה מירושלים לתנועה בשל השלכות השריפה הקרובה לכביש.

(צילום: דוברות כבאות והצלה ירושלים)

במשטרה עדכנו כי לצד פעילות לוחמי האש להשתלטות על הלהבות והזעקת סיוע אווירי של טייסת הכיבוי, החלו השוטרים בפינוי שני רחובות הקרובים לקו האש- שקמה ו-שושנה. במקביל, בשל פגיעה בקו מתח בואכה ירושלים, ישנם תקלות במספר רמזורים בעיר. "ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות, להישמע להנחיות השוטרים ולתעדף נסיעה בדרכים חלופיות", נמסר.

(צילום: דוברות כבאות והצלה)

השריפה הנוכחית פרצה שעות ספורות אחרי שהמשטרה הודיעה כי הצליחה לתפוס מצבור של צמיגים שנועדו ככל הנראה לחסימה של כביש מספר 1 בסמוך למחלף שער הגיא. בהודעת המשטרה נאמר כי "במהלך השעות האחרונות, איתרו שוטרי מרחב ציון במחוז ירושלים, מצבור מוסתר בין עצי חורש שבצד הדרך בכביש 1 סמוך למחלף שער הגיא, בו עשרות צמיגים, בד שנועד כפי הנראה לשמש 'פתיל' להבערה ושני בקבוקים המכילים חומר דליק.

(צילום: דוברות כבאות והצלה)

על פי החשד, צמיגים אלו לצד חומר הבעירה, היו מיועדים להבערה על הציר ומעשים אלו ניתן לומר, סוכלו על ידי השוטרים ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך. השוטרים אספו את ממצאים אלו שחלקם יועברו לבדיקת הזיהוי הפלילי לטובת מיצוי חקירת המקרה".

במשטרה אומרים כי "הבערת אש במרחב הציבורי ו/או בצירי תנועה בניגוד לחוק מהווה מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות שעלול להוביל לפגיעה בחיי אדם או רכוש, מסכן את משתמשי הדרך, וגורם למטרד משמעותי. משטרת ישראל לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת המבוצעת בניגוד לחוק ופוגעת במשתמשי הדרך, בתושבי האזור ובבעלי העסקים".