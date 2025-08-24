לאור דרישת עיריית תל אביב לחייב את בתי הכנסת בעיר לחתום על מסמכים חדשים, המונעים אפליה על בסיס מין או אמונה, תתכנס ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לדיון דחוף שיתמקד בהשפעות האפשריות על אופיים האורתודוקסי של בתי הכנסת ועל חופש הדת בעיר

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות ח"כ יצחק קרויזר, תתכנס לדיון דחוף בעקבות דרישת עיריית תל אביב לבתי הכנסת בעיר לחתום על מסמכים שיכפו עליהם שירותי דת “ללא הבדל מין או אמונה”. דרישה זו, שהוצגה כתנאי להמשך פעילותם של בתי הכנסת, עוררה התנגדות בקרב הציבור הדתי והחרדי, שטוען כי המהלך עלול לפגוע בצורה קשה באופיים האורתודוקסי של בתי הכנסת ובזכותם לשמור על צביונם הדתי.

על פי הפרסום, בתי הכנסת אשר סירבו לחתום על המסמכים הללו נדרשו לפנות את הקרקע בה הם פועלים, ובחלק מהמקרים מדובר במוסדות דתיים קיימים עשרות שנים. בעקבות הפרסום, פנתה ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) ליו"ר ועדת הפנים בבקשה לקיים דיון דחוף.

ח"כ סון הר מלך ציינה במכתבה כי מדובר בסכנה אמיתית למעמדם הדתי של בתי הכנסת והזכות לשמר את מסורת ישראל כנהוג במשך דורות. היא הוסיפה כי העירייה רואה בבתי הכנסת “משאב ציבורי” כפי שנעשה עם מרכזים קהילתיים, אך לדבריה מדובר במוסדות דתיים שמהווים את הלב הפועם של הזהות היהודית.

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, נענה לפנייה והודיע כי הוועדה תבחן את הנושא לעומק ותשמור על חופש הדת וצביונה היהודי של המדינה.