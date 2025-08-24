עילי אבידני משיק סינגל קצבי וקיצי, "לקפוץ למים", שמעודד הגשמה עצמית ויציאה מאזור הנוחות. השיר, שהופק בשיתוף משפחתי, משלב מוזיקה עכשווית עם מסר מעצים שמזמין את המאזינים לעשות שינוי בחייהם

הזמר והיוצר הירושלמי הסרוג, עילי אבידני, משחרר סינגל שני: "לקפוץ למים". זהו שיר קצבי וקיצי שמעביר מסר מעצים של יציאה מאזור הנוחות והגשמת חלומות. זהו לא שיר כללי, אבידני מקווה ממש שתאזינו לשיר ותקבלו השראה אמיתית, לעשות צעדים של שינוי בחיים שלכם, ולהתקדם לעבר החלום. השיר, שנכתב והולחן בשיתוף עם אחיו יהונתן אבידני, משלב מקצבים עכשוויים עם מילים שמזמינות את המאזינים לעשות צעד משמעותי בחייהם.

צפו בקליפ לשיר החדש של עילי אבידני – "לקפוץ למים":

מסר של שינוי ואומץ

השיר נפתח במילים "לא אמרתי שזה קל / אבל מישהו צריך לעצור את זה", ומתאר מסע של התמודדות עם מחשבות מעכבות והרפיה משליטה. בשיאו, השיר מעביר תחושת שחרור עם המילים: "אז החלטתי לקפוץ למים / ולצלול לתהום חסר שליטה / כל עוד אתה איתי עדיין / אין מקום לפחד משום דבר". לדברי עילי, השיר נועד לעורר השראה: "השיר הזה מוביל אותי בסוף לעשייה, דוחף אותי להגשמת החלומות… מזכיר לי כמה שההגשמה העצמית חשובה, וכמה זה חלק ממני. לפעמים השגרה של לעבוד בעבודה רגילה, או משהו שהוא לא באמת איפה שהלב שלך נמצא, עלול להשתלט, כי זה נוח. אבל בפועל החלומות זה הדבר הכי חשוב כדי שהאדם ירגיש שלם עם עצמו ושמח".

הטקסט משלב קריאה לפעולה עם תחושה אישית ואותנטית, מה שהופך אותו לרלוונטי לקהל רחב. "בחרנו במילים האלה בגלל שזאת הדרך שלנו להעביר את המחשבות לקהל. יש פה גם בסוף דחיפה בטקסט: דחיפה לקהל – בואו צאו, תעשו את החלומות שלכם, תגשימו את החלומות שלכם", מסביר עילי. "בסוף אתם יודעים מה החלומות שלכם, ולפעמים השגרה הזו היא לא שווה איבוד עצמי".

מאחורי היצירה

את השיר הפיק מוזיקלית יהונתן אבידני, אחיו של עילי, שהיה שותף גם בכתיבה ובהלחנה. הקליפ המלווה, שביימה והפיקה רותם אבידני, מוסיף ממד ויזואלי שמחזק את המסר של השיר. השילוב המשפחתי הזה מעניק ליצירה חותם אישי ואינטימי, שמורגש היטב במוצר הסופי.

מסע מוזיקלי מתמשך

עילי אבידני גדל בירושלים. הוא החל להופיע כבר בגיל 8 וזכה במקום השני בתחרות בבית ספר למוזיקה. בנוסף, אתם אולי מזהים את עילי אבידני מהצמד "עילי ונועה". הם היו יוצרים יחד מאש-אפים מצליחים מאוד, שהגיעו ביחד למיליוני צפיות.

לאחר הצלחת הסינגל הקודם שלו, "עד הסוף איתך", הוא ממשיך לפתח סגנון המשלב מוזיקה עכשווית עם תכנים בעלי עומק. "לקפוץ למים" הוא צעד נוסף במסעו האמנותי, שמבטא את היכולת שלו לחבר בין מקצבים קליטים למסרים משמעותיים.