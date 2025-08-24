גבר בן 23 נעצר לאחר שעל פי החשד פרץ לתוך בית עסק בירושלים, והתעמת עם השוטרים במהלך הדיון על הארכת מעצרו: "אני אדאג שישימו לך מטען, רק אני אשתחרר מפה"

עימות חריג נרשם היום (ראשון) בין נציג המשטרה לבין חשוד שנעצר בחשד שפרץ לבית עסק בירושלים, זאת במהלך דיון על הארכת מעצרו. בין היתר החשוד טען כי "אני אשב עליך 25 שנה…. אני אדאג שישימו לך מטען".

לפי המשטרה, האירוע החל הלילה מעט לאחר חצות, כאשר התקבל דיווח למוקד מבעליו של בית עסק – שאמר כי בצפייה במצלמות האבטחה במקום, הוא הבחין בחשוד שפרץ אל תוך העסק. למקום הוזעקו שוטרי תחנת מוריה שבמרחב ציון.

במהלך סריקות בחצר בית העסק, הבחינו בדלת המקום שנפרצה וריח שריפה מתפשט באוויר. בשל החשש לחיי החשוד שנמצא בתוך העסק, הבלשים הכשירו במהירות פתח ונכנסו פנימה לתוך המקום שהיה אפוף בעשן. במהלך סריקות שערכו השוטרים בתוך העסק, הם הבחינו בחשוד מסתתר מאחורי מדפי המוצרים, שלפו אותו ממקום מחבואו ועצרו אותו. במהלך הובלתו אל ניידת המשטרה שחנתה בסמוך, איים החשוד על השוטרים ואמר כי "אשים לכולכם מטען".

בעקבות העימות: החשוד הוצא מהאולם, מעצרו הוארך

החשוד שנעצר, שתואר כתושב ירושלים בן 23, הועבר לחקירה בגין עבירות של איומים, ניסיון גניבה, תקיפת שוטר, פריצה והיזק לרכוש – ונכלא בסיום חקירתו. כאמור, הבוקר הוא הובא בפני בית משפט השלום ירושלים לדיון הארכת מעצרו.

במהלך הדיון, התפרץ החשוד באולם בית המשפט לעבר נציג המשטרה ואיים כי "אני אשב עליך 25 שנה…. אני אדאג שישימו לך מטען, רק אני אשתחרר מפה". בשל התנהגותו, הורה השופט על הוצאתו מהאולם. בתום הדיון סוער, בית המשפט הורה על הארכת מעצרו של החשוד ב-5 ימים, עד ה-28 באוגוסט, לטובת מיצוי פעולות החקירה הנדרשות.

מהמשטרה נמסר כי "נמשיך לפעול בנחישות רבה לאיתורם של מעורבים בעבירות הרכוש השונות, מעצרם ומיצוי הדין עמם, ולא נרפה ידינו מפעילות זאת למען הגנה על רכושו של כל תושב באשר הוא, גם במקרים של ניסיון להלך אימים על אנשי החוק שעובדים לילות כימים למען מטרה זאת של ביטחון הציבור".