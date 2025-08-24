זאת סגירת מעגל שלא קורית לכל זמר ישראלי. הזמר הוותיק קובי פרץ, הופיעה בחתונה של זוג צעיר שאוהב את המוזיקה שלו. הוא נדהם לגלות שהוא כבר הופיע באירוע משפחתי קודם – בבריתה של הכלה

באירוע נדיר ומרגש בעולם המוזיקה הישראלי, הזמר קובי פרץ הופיע השבוע בחתונה של כלה מיוחדת, אותה ליווה לפני שנים רבות בהופעה בבריתה. מדובר בסגירת מעגל יוצאת דופן עבור הזמר, שחווה רגע היסטורי בקריירה שלו. "לא יודע כמה זמרים בארץ זכו לדבר כזה," אמר פרץ בהתרגשות. "להופיע לכלה ששרתי לה כבר בבריתה שלה, ואז אחרי כל כך הרבה שנים שוב ברגע המאושר בחייה, זה משהו שלא קורה בכל יום, וגם לי קשה להאמין שזה קרה".

מהבריתה לחתונה – צפו:

קובי פרץ - מהבריתה לחתונה (צילום: יח"צ)

בסרטון ששיתף, סיפר פרץ על החוויה המיוחדת: "הופעתי ברוך השם בעשרות, אם לא מאות אלפי אירועים. יצא שהופעתי, נניח, אצל מישהו בבר מצווה ואז בחתונה, או בת מצווה ואז בחתונה. אבל היום, פעם ראשונה בחיים, אני מופיע בחתונה של כלה שהופעתי בבריתה. זה מדהים, זה סגירת מעגל. אני חושב שעשיתי היסטוריה."

האירוע המרגש ממחיש את הקשר המיוחד שפרץ יצר עם הקהל שלו לאורך השנים, ואת היכולת של המוזיקה לחבר בין רגעים משמעותיים בחיים. "חזרנו בכל הכוח – מהבריתה לחתונה," סיכם הזמר בחיוך.