רגע לפני שחוזרים לשנת הלימודים, רשת FRIENDS יוצאת בפסטיבל סרטי ילדים. אנחנו נמצאים בחלק הכי קשה של החופש הגדול, השבוע האחרון שלו. נגמרו כבר כל הרעיונות למשחקים עם הילדים, כל הפעילויות היצירתיות כבר מומשו, כל היצירות כבר נוצרו, וכל הציורים צוירו. אז לפני שאתם מתייאשים, רשת FRIENDS יזמה פסטיבל סרטי ילדים, והכל במחיר סמלי של 10 שקלים לכרטיס.

חגיגה קולנועית לכל המשפחה

רשת FRIENDS, רשת מועדוני תרבות מבית ההסתדרות מציגה: "פסטיבל סרטי הילדים". למשך שבוע, יוקרנו שני סרטים ביום. יהיו שם סרטים מדובבים בשביל הילדים, ואפילו סרטים בהקרנת טרום בכורה. העלות סמלית: עשרה שקלים בלבד לכרטיס. הפסטיבל יתקיים בתאריכים 24 באוגוסט עד 28 באוגוסט, בתאריכים הכי קריטיים: רגע לפני החזרה ללימודים, ורגע לפני שנגמר לכם הכוח והרעיונות באופן סופי ומוחלט.

