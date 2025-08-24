כוחות חטיבת 'הגולן' (474), הפועלים תחת פיקוד אוגדה 210, השלימו במהלך השבוע שעבר מספר פשיטות מבצעיות במרחב דרום סוריה. מטרת הפעולות הייתה לאתר אמצעי לחימה ולאסוף מידע מודיעיני על פעילויות עוינות, תוך מיקוד במעצר ותחקור של חשודים.

במהלך הסריקות, שבוצעו במספר יעדים במקביל, איתרו הכוחות מספר מחסנים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה. בין הפריטים שנמצאו: טילי RPG, מטעני חבלה מוכנים לשימוש, כלי נשק מסוג קלצ׳ניקוב וכמויות גדולות של תחמושת. כלל הממצאים הוחרמו מהמקום על ידי הכוחות, והועברו להמשך בדיקה והשמדה מבוקרת.

עוד באותו נושא פשיטה דרמטית: צה"ל החרים אמצעי לחימה בדרום סוריה 11:09 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אמצעי הלחימה שאותרו והוחרמו על-ידי הכוחות. (קרדיט: דובר צה"ל)

במקביל לפעילות השטח, ולאור אינדיקציות מודיעיניות מדויקות שנאספו בשבועות האחרונים, פעלו כוחות החטיבה בשיתוף פעולה עם חוקרי השטח של יחידה 504. במהלך הפעילות נעצרו מספר חשודים, שהועברו לחקירה בשטח לצורך קבלת מידע נוסף.

בצה"ל מדגישים כי כוחות חטיבת 'הגולן' ממשיכים בפעילותם השוטפת במרחב, כחלק מהמאמץ להגן על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל בכלל, ותושבי רמת הגולן בפרט, תוך מניעת התבססות של גורמים עוינים באזור הגבול.