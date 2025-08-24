נכנעת ללחץ? עיתון ה"טלגרף" הבריטי דיווח היום (ראשון) כי איראן מוכנה להפחית משמעותית את רמת העשרת האורניום שלה, זאת כדי למנוע מבריטניה להפעיל מחדש את הסנקציות של האו"ם נגדה. גורמים איראניים אמרו כי טהרן "מוכנה לרכך את עמדתה" כדי להימנע מתקיפות צבאיות נוספות מצד ישראל וארה"ב.
לפי הדיווח, עלי לאריג'יאני, יועצו הבכיר של מנהיג איראן עלי חמינאי, מפעיל לחץ על בכירי המשטר להסכים להוריד את העשרת האורניום במדינה מ-60 אחוז ל-20 אחוז בלבד. על פי ההערכות, רמת ההעשרה הנוכחית של איראן מתקרבת ל-90 אחוז – הרמה הנדרשת כדי לפתח נשק גרעיני. עם זאת, החזרה ל-20 אחוז העשרה עדיין תחרוג מהמגבלה שנקבעה בהסכם הגרעין המקורי משנת 2015 – שם נקבע כי רמת ההעשרה לא תעבור רמה של 3.67 אחוז.
לטענת הגורמים באיראן, "לאריג'יאני מנסה לשכנע את הממשל להוריד את רמת העשרת האורניום כדי להימנע ממלחמה נוספת. הוא משוכנע שבלי להוריד אותה – תכנית הגרעין תעמוד בפני אתגר משמעותי". עוד נטען כי חלק מבכירי משטר האייתוללות מוכנים להסכים להפחתת העשרת האורניום וחזרה למו"מ עם המערב – אך מנגד, במשמרות המהפכה מתנגדים לצעדים הללו.
כזכור, לפני שבועיים דווח כי צרפת, גרמניה ובריטניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להפעיל מחדש את הסנקציות על איראן, זאת במידה וטהרן לא תחזור למו"מ על תכנית הגרעין שלה עד סוף חודש אוגוסט. שרי החוץ של 3 המדינות פנו במכתב למזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ולמועצת הביטחון, בו אמרו כי ישתמשו במנגנון ה"סנאפבק" לחידוש הסנקציות על איראן באופן מיידי. עוד נאמר כי הציעו לאיראן "הארכה" כדי להימנע מחידוש הסנקציות – אך הצעתם "נותרה ללא מענה" מצד טהרן.
אבי
אבי
על ישראל אסור להסכים לשום דבר מלבד התפרקות מוחלטת של איראן מנשק גרעיני ומכל פעילות של העשרת אורניום. אסור שמדינת טרור רצחנית תשיג נשק גרעיני12:47 24.08.2025
אבי
