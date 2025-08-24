המשטרה תפסה באזור שער הגיא מצבור של צמיגים שנועדו ככל הנראה לחסום את כביש מספר 1. במשטרה אומרים כי הבערת צמיגים היא מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות

בהודעת המשטרה נאמר כי "במהלך השעות האחרונות, איתרו שוטרי מרחב ציון במחוז ירושלים, מצבור מוסתר בין עצי חורש שבצד הדרך בכביש 1 סמוך למחלף שער הגיא, בו עשרות צמיגים, בד שנועד כפי הנראה לשמש 'פתיל' להבערה ושני בקבוקים המכילים חומר דליק.

עפ"י החשד, צמיגים אלו לצד חומר הבעירה, היו מיועדים להבערה על הציר ומעשים אלו ניתן לומר, סוכלו על ידי השוטרים ובכך נמנעה פגיעה וסיכון לציבור משתמשי הדרך. השוטרים אספו את ממצאים אלו שחלקם יועברו לבדיקת הזיהוי הפלילי לטובת מיצוי חקירת המקרה".

הבערת צמיגים – מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות

במשטרה אומרים כי "הבערת אש במרחב הציבורי ו/או בצירי תנועה בניגוד לחוק מהווה מעשה מסוכן, פלילי וחסר אחריות שעלול להוביל לפגיעה בחיי אדם או רכוש, מסכן את משתמשי הדרך, וגורם למטרד משמעותי.

משטרת ישראל לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת המבוצעת בניגוד לחוק ופוגעת במשתמשי הדרך, בתושבי האזור ובבעלי העסקים".